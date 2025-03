Premiile Oscar 2025: Specialiștii anticipează o surpriză la categoria la care este nominalizat și Sebastian Stan

Ediția din 2025 a galei Premiilor Oscar, care va avea loc la Hollywood duminică seară, poate aduce o surpriză majoră la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, la categoria la care a fost nominalizat și actorul român Sebastian Stan.

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a anunțat în 23 ianuarie toate nominalizările la Premiile Oscar ce urmează să fie decernate anul acesta, lista indicând o cursă strânsă la Oscarul pentru cel mai bun actor.

Sebastian Stan a fost nominalizat la această categorie pentru interpretarea sa din filmul The Apprentice – cel în care îl joacă pe Donald Trump la începutul carierei sale în afaceri -, alături de nume grele ale cinematografiei precum Adrien Brody (The Brutalist), Ralph Fiennes (Conclave) și Timothée Chalamet (A Complete Unknown).

Lista e completată de actorul american Colman Domingo (Sing Sing), care a fost nominalizat și anul trecut la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din drama biografică Rustin.

Criticii de film și specialiștii din industria cinematografică au considerat inițial că dintre numele nominalizate două au cele mai mari șanse.

Primul a fost cel al lui Brody, care deține în continuare distincția de a fi cel mai tânăr actor care a câștigat vreodată Premiul Oscar pentru un rol principal, grație interpretării sale din aclamatul film Pianistul din 2002. Când a ridicat statueta Oscar un an mai târziu, Brody era în vârstă de 29 de ani și 343 de zile. El a depășit atunci recordul deținut din 1978 de legendarul Richard Dreyfuss, premiat la vârsta de 30 de ani și 156 de zile pentru interpretarea sa din filmul The Goodbye Girl.

Al doilea a fost cel al lui Ralph Fiennes, actorul britanic acum în vârstă de 62 de ani care în 1993 a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar mulțumită interpretării din Lista lui Schindler, iar apoi în 1996 la Oscarul pentru rolul principal din Pacientul englez. De data aceasta Fiennes, unul dintre cei mai apreciați actori britanici ai ultimelor decenii, a fost nominalizat la Oscar după în condițiile în care numeroși critici au lăudat interpretarea sa din filmul thriller Conclave ca fiind una dintre cele mai bune din cariera sa.

Timothée Chalamet, numele surpriză care ar putea ridica Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2025

În pofida aprecierilor de care s-a bucurat pentru interpretarea din Conclave, Fiennes este văzut acum de majoritatea criticilor și revistelor de specialitate cu o șansă marginală la Premiul Oscar. El a pierdut din avânt după ce în galele de premiere care au precedat cea a Oscarurilor el nu a câștigat niciun premiu.

Inclusiv la premiile BAFTA, decernate de industria cinematografică britanică, el a pierdut în fața lui Adrien Brody, deși Conclave a câștigat premiul pentru cel mai bun film. În luna ianuarie Brody a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-un film de dramă și la gala Globurilor de Aur.

Criticii de film de la The New York Times, precum și cei de la revista Variety, îl consideră acum pe Brody drept favorit la Oscarul pentru cel mai bun actor, grație interpretării sale din filmul despre un supraviețuitor maghiar al Holocaustului care a emigrat în Statele Unite în căutarea visului american. Brody însuși a descris noul său lungmetraj ca o „continuare într-un fel” pentru Pianistul și a spus că niciun alt rol pe care l-a mai jucat între ele nu se compară cu acestea două.

Însă Entertainment Weekly și IndieWire, două reviste de specialitate apreciate, văd un câștigător surpriză la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Timothée Chalamet, grație interpretării din A Complete Unknown, în care îl joacă pe legendarul Bob Dylan într-un moment de cumpănă al carierei sale muzicale.

Cursă strânsă la Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal

„Filmul biografic despre Bob Dylan bifează multe dintre criteriile tradiționale ale Academiei, fiind un film cu atractivitate comercială, care urmărește viața și moștenirea unei figuri reale din industria divertismentului, interpretată de unul dintre cei mai talentați (și profitabili) tineri actori ai momentului. Timothée Chalamet are statistica de partea sa, deoarece interpretările bazate pe persoane reale din industrie tind să aibă un avantaj”, scrie Entertainment Weekly.

IndieWire în schimb îi compară pe Brody și Chalamet, notând, printre altele, că „un element fascinant care îi leagă pe cei doi este că, în cazul în care Chalamet ar câștiga, ar depăși recordul lui Brody pentru cel mai tânăr câștigător al premiului pentru cel mai bun actor”. Chalamet este cu aproximativ 9 luni mai tânăr decât Brody când acesta a ridicat Oscarul pentru Pianistul.

„Campania lui Brody pentru sezonul de premii s-a concentrat în parte pe ideea că The Brutalist este cel mai bun rol pe care l-a avut în cele două decenii de la câștigarea Oscarului. Aceasta ar putea fi foarte bine strategia corectă, iar Academia în ultimii ani s-a concentrat pe sfidarea așteptărilor. Însă ar fi o realizare fără precedent pentru Brody să câștige din nou, având în vedere că este doar a doua sa nominalizare la Premiul Oscar”, explică IndieWire.

„Ceea ce are precedent, de fapt, este ca un actor tânăr să câștige Oscarul, în mod special pentru un film biografic, cu Eddie Redmayne (The Theory of Everything) și Rami Malek (Bohemian Rhapsody) fiind exemple recente”, explică site-ul de specialitate.

Sebastian Stan, văzut ca un „outsider” la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal

Site-urile de specialitate consideră în schimb că actorul român în vârstă de 42 de ani are printre cele mai mici șanse la categoria la care a fost nominalizat pentru Premiul Oscar. IndieWire, care îl pune pe Stan pe poziția a treia în clasamentul său al favoriților, în spatele lui Chalamet și Brody, nu exclude însă complet ca el să fie cel care furnizează o surpriză.

„În ceea ce-l privește pe Stan, motivul pentru care a fost un ‘cal negru’ este că campania lui a fost mai atractivă decât filmul pentru care a fost nominalizat. The Apprentice este clar favorit printre votanții internaționali ai Academiei, așa cum sugerează nominalizările sale la Globurile de Aur și Premiile BAFTA pentru filmul în care interpretează un tânăr Donald Trump. Însă prestația sa din A Different Man a fost rolul pe care criticii l-au susținut”, notează IndieWire.

A Different Man, filmul de anul trecut în care Stan joacă un bărbat afectat de o afecțiune genetică cu simptome debilitante, este cel care i-a adus în luna ianuarie Globul de Aur pentru cel mai bun actor principal într-un film musical/comedie.

Despre The Apprentice și campania dusă de echipa lui Stan în sezonul premiilor de la Hollywood, IndieWire notează că „firul său narativ general, axat pe ideea că Hollywood rămâne un loc care încă îndrăznește, este unul cu care votanții se pot identifica, dar necesitatea de a vorbi mai des despre Trump în aceste vremuri poate părea incongruentă”.

Însă, după cum notează chiar IndieWire, votanții de la Premiile Oscar nu s-au dat în lături din a sfida așteptările în ultimii ani. Datorită diferenței de fus orar față de Statele Unite, în România gala Premiilor Oscar va putea fi urmărită la primele ore ale zilei de luni, începând cu ora 02:00.