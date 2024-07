VIDEO Uneltirile de la Vatican iau o turnură machiavelică într-un nou film cu aspirații la Premiile Oscar

Alegerea unui nou papă este mai mereu învăluită în mister și intrigi iar un nou film cu Ralph Fiennes, Stanley Tucci și John Lithgow vine cu o turnură machiavelică de la un regizor care a ridicat un Premiu Oscar chiar anul trecut, relatează IndieWire.

Regizorul germano-austriac Edward Berger s-a deplasat la Vatican pentru primul său film de după All Quiet on the Western Front („Nimic nou pe frontul de vest”), pentru care a ridicat la Gala Premiilor Oscar din 2023 premiul pentru cel mai bun film străin.

Lungmetrajul în limba germană a primit 9 nominalizări la Premiile Oscar de anul trecut, câștigând în cele din urmă 4: cel mai bun film străin, cea mai bună coloană sonoră, cea mai bună imagine și cel mai bun design de producție. La Premiile BAFTA decernate de Academia Britanică de Film lungmetrajul a câștigat 7 premii, inclusiv cel pentru cel mai bun regizor, acordat lui Berger.

Noul său film, The Conclave („Conclavul”) se bazează pe cartea omonimă publicată de autorul britanic Robert Harris în 2016, una care urmărește ce se întâmplă „în spatele ușilor închise ale Capelei Sixtine când 118 cardinali din întreaga lume își exprimă voturile în cele mai secrete alegeri din lume”.

În film, cardinalul Lawrence (jucat de Ralph Fiennes) este însărcinat cu organizarea conclavului după moartea neașteptată a unui papă îndrăgit. După ce cei mai puternici oameni din Biserica Catolică sunt încuiați împreună la Vatican, Lawrence se găsește prins în mijlocul unei conspirații și descoperă un secret care ar putea zgudui întreaga fundație a Bisericii. Trailerul lansat acum pentru film e edificator:

Actorul american Stanley Tucci îl joacă pe cardinalul progresist Bellini, care este prezentat în descrierea oficială a lungmetrajului drept un „candidat focos și nerușinat” la scaunul Sfântului Petr. John Lithgow îl interpretează pe cardinalul canadian Tremblay, cel mai puternic adversar al lui Bellini la șefia Bisericii Catolice.

Distribuția este completată de nume ca Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze.

Coloana sonoră a filmului e compusă de Volker Bertelmann, compozitorul și pianistul german premiat cu Oscar anul trecut pentru colaborarea anterioară cu Berger la Nimic nou de pe frontul de Vest.

„The Conclave”, un film „machiavelic” de la un regizor aflat pe cai mari

Peter Kujawski, președintele studioului Focus Features care a produs filmul, l-a descris drept un „thriller machiavelic” în timpul convenției CinemaCon de anul trecut.

Într-un comunicat de presă separat remis la momentul respectiv, el a adăugat că „Edward Berger este un cineast diabolic de talentat care ne face inimile să trepideze prin ilustrarea a ceea ce se întâmplă îngerilor noștri mai buni în acele săli machiavelice ale puterii”.

„Abia așteptăm să aducem spectatorii pe muchie de cuțit alături de el”, a adăugat el cu privire la Conclavul.

Filmul va avea premiera internațională în data de 1 noiembrie, el urmând să apară tot atunci și în cinematografele din România, potrivit Cinemagia, site-ul de referință în ceea ce privește lansările cinematografice de la noi.

