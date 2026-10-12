Premiul Nobel pentru Economie a fost câștigat în 2026 pentru „stabilizare”. Referință la crizele petroliere din anii 1970

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat luni după-amiaza că Premiul Nobel pentru Economie a fost acordat în 2026 economiștilor Robert E. Hall și Michael Woodford „pentru fundamentele microeconomice ale stabilizării macroeconomice”.

„Economia se caracterizează prin alternanța perioadelor de recesiune cu cele de creștere economică. Încă de când economistul John Maynard Keynes și-a lansat teoriile, în urmă cu aproape un secol, politica de stabilizare a avut un rol important în combaterea acestor fluctuații. În timpul recesiunilor, economia este stimulată prin reducerea ratelor dobânzilor și creșterea deficitului bugetar, în timp ce, pentru a încetini o economie aflată în plină expansiune, ar trebui luate măsuri opuse”, notează Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul în care a anunțat câștigătorii.

Ea amintește că în timpul crizelor petroliere din anii 1970 a părut că modelele keynesiene, care stabileau când și cum trebuiau aplicate măsurile economice, nu mai funcționau. Acestea nu au reușit să reducă șomajul, ci au dus, în schimb, la o inflație necontrolată. Occidentul a traversat un deceniu caracterizat printr-o creștere economică lentă, un șomaj ridicat și o inflație accentuată. Mulți oameni au considerat că politica de stabilizare a făcut mai mult rău decât bine și că ar trebui abandonată.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

„Robert E. Hall și Michael Woodford primesc în acest an premiul pentru științe economice pentru că au demonstrat cum puteau fi reconstruite modelele economice pentru a revitaliza politica de stabilizare. În loc să își bazeze modelele pe legături statistice între variabile macroeconomice, precum inflația, producția și consumul, aceștia au ales să le fundamenteze pe baze microeconomice”, explică Academia de la Stockholm.

Această abordare presupune înțelegerea modului în care ansamblul gospodăriilor individuale și al întreprinderilor influențează economia prin acțiunile lor. Un element central al acestor modele este faptul că gospodăriile și întreprinderile iau decizii privind economisirea sau prețurile produselor ținând cont de evoluțiile viitoare.

„Atunci când guvernele și băncile centrale își comunică planurile de politică economică, ele pot influența așteptările privind viitorul și pot orienta economia în direcția potrivită. De la introducerea noilor modele, acestea s-au dovedit extrem de utile în gestionarea perioadelor de declin economic care ne-au afectat”, subliniază Academia Regală Suedeză de Științe.

Robert E. Hall și Michael Woodford, prezentați drept câștigători ai Premiului Nobel pentru Economie din 2026, FOTO: Jonathan Nackstrand / AFP / Profimedia

Cine sunt cei doi laureați ai Premiului Nobel pentru Economie din 2026

Robert E. Hall, născut în 1943, în Palo Alto, California, SUA. A obținut titlul de doctor (PhD) în 1967, la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), Cambridge, SUA. Este profesor la Universitatea Stanford, California, SUA.

Michael Woodford, născut în 1955, în Chicopee, Massachusetts, SUA. A obținut titlul de doctor (PhD) în 1983, la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), Cambridge, SUA. Este profesor la Universitatea Columbia, New York, SUA.

Premiul Nobel pentru Economie a fost câștigat anul trecut de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație”.

Lista completă a laureaților Premiilor Nobel din 2026

La fel ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Economie, denumit oficial Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, a fost ultimul decernat în 2026.

Sezonul Premiilor Nobel a început lunea trecută, când Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Marți, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorului Francis Halzen „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Acordarea Premiului Nobel pentru Fizică lui Halzen a marcat totodată o premieră din 1992 încoace.

Miercuri, Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat cercetătorilor Henri B. Kagan și Kenso Soai „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”.

Joi, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat scriitoarei canadiene Anne Carson „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

Vineri, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat juristei și judecătoarei sud-africane Navanethem „Navi” Pillay, „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.

Navi Pillay Foto: Daniel Karmann / AFP / Profimedia

Premiul Nobel pentru Economie este singurul care nu a fost prevăzut în testamentul lui Alfred Nobel

Premiul pentru Economie a fost instituit mult mai târziu decât celelalte Premii Nobel, fiind singurul care nu a fost prevăzut în testamentul inventatorului suedez.

Nobelul pentru Economie a fost acordat pentru prima dată în 1969, când a fost câștigat de norvegianul Ragnar Frisch și de olandezul Jan Tinbergen, pentru lucrările lor în domeniul modelării economice dinamice. Fratele lui Tinbergen, Nikolaas, a câștigat și el un premiu, cel pentru Medicină, în 1973.

Deși puțini economiști sunt figuri cunoscute publicului larg, printre laureații mai cunoscuți se numără fostul președinte al Rezervei Federale a SUA, Ben Bernanke, precum și Paul Krugman și Milton Friedman.

Unul dintre premiile care au atras cel mai mult atenția în ultimii ani a fost cel din 2024, când Simon Johnson, James Robinson și Daron Acemoglu au primit Nobelul pentru Economie pentru o serie de studii care au analizat relația dintre colonizare și înființarea instituțiilor publice, explicând de ce unele țări au rămas blocate în sărăcie timp de decenii.

Acemoglu era considerat un favorit de mulți ani, fiind unul dintre cei mai citați economiști din lume.

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