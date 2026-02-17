Prezentatorul TV Anderson Cooper a anunțat că se retrage de la celebra emisiune „60 Minutes” după aproape două decenii, pe fondul îngrijorărilor legate de libertatea presei în SUA

Prezentatorul TV Anderson Cooper a anunțat că va părăsi emisiunea „60 Minutes” de la CBS News după aproape două decenii, în cea mai recentă schimbare de personal care afectează prestigiosul canal american de știri, pe fondul unor transformări mai ample în redacție sub conducerea noii șefe, Bari Weiss, relatează NBC News și The Guardian.

„A fi corespondent la ’60 Minutes’ a fost o mare onoare a carierei mele. Am avut ocazia să spun povești extraordinare și să lucrez cu unii dintre cei mai buni producători, editori și operatori de imagine din industrie”, a declarat Cooper într-un comunicat.

„Timp de aproape douăzeci de ani, am reușit să îmi echilibrez rolurile de la CNN și CBS, dar acum am copii mici și vreau să petrec cât mai mult timp cu ei, cât timp încă își doresc să petreacă timp cu mine”, a adăugat el.

Cooper, care are propria emisiune separată la CNN, a fost de asemenea corespondent al „60 Minutes” pentru CBS în baza unui acord între cele două rețele încă din 2006.

Retragerea lui Cooper vine după o decizie controversată a CBS News

Independența editorială a CBS News și a „60 Minutes, emisiunea sa fanion de investigații, a fost pusă sub semnul întrebării de când David Ellison, noul proprietar al rețelei, a instalat-o pe Weiss – editorialistă și redactor fără experiență anterioară în televiziune – la conducerea redacției.

David Ellison, fiul fondatorului miliardar al Oracle Larry Ellison, deține CBS News prin compania sa Paramount Skydance. Aceasta a fost creată oficial în august 2025 după ce Paramount Global, rețeaua care deținea CBS News și legendarul studio de film Paramount, acceptase în anul precedent un acord de fuziune cu Skydance, compania media condusă de Ellison Jr.

Paramount Skydance a atras recent atenția presei internaționale datorită tentativei sale de preluare ostilă a Warner Bros Discovery, conglomeratul american al divertismentului ce include rețele de știri precum CNN, dar și faimoasa televiziune HBO și unul dintre cele mai vechi studiouri de film de la Hollywood.

Mutarea a venit în contextul unor îngrijorări mai ample în Statele Unite legate de libertatea presei în condițiile în care atât familia Ellison, cât și Jeff Bezos, proprietarul reputatului ziar The Washington Post, sunt considerați apropiați de președintele Donald Trump și au luat mai multe decizii peste capul conducerii editoriale a redacțiilor. De exemplu, Bezos a blocat redacția ziarului său să își anunțe sprijinul pentru democrata Kamala Harris înaintea alegerilor din noiembrie 2024, iar ulterior, după învestirea lui Trump pentru cel de-al doilea său mandat, a anunțat că secțiunea de editoriale a The Post va găzdui doar materiale care susțin „libertățile individuale” și „piețele libere”.

La CBS News, Weiss a cerut în decembrie anul trecut ca emisiunea „60 Minutes” să amâne difuzarea unui reportaj despre închisoarea Cecot din El Salvador, unde administrația Trump trimisese imigranți din Venezuela pentru a fi încarcerați fără respectarea procedurilor legale, argumentând că materialul nu includea perspectiva administrației Trump, care declinase însă solicitările de comentarii.

„60 Minutes” este o emisiune de reper a televiziunii americane

De asemenea în decembrie, președintele Trump a amenințat cu retragerea licențelor rețelele TV care găzduiesc emisiuni umoristice, celebrele „late shows”, care sunt critice la adresa sa și a administrației sale. CBS News anunțase încă din vara anului trecut că va anula emisiunea lui Stephen Colbert, cea mai populară din segmentul respectiv în SUA.

În ceea ce privește emisiunea „60 Minutes”, aceasta a fost lansată în 1968 și este considerată una de reper a televiziunii americane, cu 58 de sezoane, peste 2.500 de episoade și numeroase investigații în exclusivitate. În prezent, ea are mai mulți corespondenți, fiecare prezentând câte un episod. Numele emisiunii vine tocmai de la faptul că acordă o oră pentru a aborda în profunzime diferite subiecte de interes public.

Activitatea recentă a lui Anderson Cooper pentru program a inclus reportaje despre pacienți care suferă de „long COVID” și despre o epavă descoperită în apropiere de Mobile, Alabama, despre care se crede că ar fi ultima navă de sclavi care a ajuns pe teritoriul Statelor Unite.

La CNN Cooper lucrează din 2001 și a relatat în emisiunea sa despre războiul din Irak, uraganul Katrina și uriașa deversare de petrol din 2010 în Golful Mexic.