Procedura de selecție a directoratului Transelectrica trebuie reluată, după ce Corpul de control al primului-ministru a găsit nereguli / UPDATE: Reacția companiei

Procedura de selecție a directoratului Transelectrica va trebui reluată, după ce Corpul de control al primului-ministru a găsit nereguli, potrivit unor surse citate de Economedia. Pe de altă parte, reprezentanții companiei au precizat, pentru HotNews.ro, că nu există până în prezent nicio recomandare cu privire la anularea procedurii de selecție.

„Corpul de control a făcut o verificare a procedurii și a constatat că procedura a fost viciată, că nu a fost respectată procedura pe formă, nu pe fond. Se reia toată procedura de selecție”, au explicat sursele, pentru Economedia.

Potrivit site-ului Corpului de control al primului-ministrul, instituția avea în derulare, pe data de 2 septembrie 2024, o acțiune de „control/documentare” la Transelectrica, pentru a verifica:

Respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea societății; Verificarea cauzelor care au condus la pierderea litigiilor în instanță; Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control, după aprobarea în prealabil prin ordin al șefului CCPM.

Transelectrica a anunțat, luni, la Bursa de Valori București, că, „în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) si (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, in urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, se numesc, începand cu data de 03 octombrie 2024, in temeiul art. 23 din Actul constitutiv, in calitate de membri ai Directoratului, următorii domni: Florin-Cristian Tătaru, Victor Moraru, Stefăniță Munteanu, Cătălin-Constantin Nadolu și Vasile-Cosmin Nicula”.

Transelectrica este operatorul național de transport și sistem din sectorul energiei electrice.

UPDATE / Transelectrica: Nu există până în prezent nicio recomandare cu privire la anularea procedurii de selecție

La solicitarea HotNews.ro, Transelectrica a precizat: