Pronosticul lui Kelemen Hunor pentru alegerile prezidențiale: „Ciolacu intră în turul II categoric”. Ce spune despre Lasconi și Geoană

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru Agerpres, că anunţul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, de a candida la preşedinţia României nu este surprinzător şi că îl vede categoric pe liderul social-democrat în turul doi al alegerilor prezidenţiale, acolo unde Elena Lasconi, şefa USR, ar putea fi o surpriză.

„Nu e o surpriză, cel puţin pentru mine, fiindcă era logic ca preşedintele PSD să fie şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. Din punct de vedere politic, aproape e singura posibilitate ca în această competiţie să intre preşedintele partidului, prim-ministrul, şi de aceea nu cred că cineva a fost foarte surprins de această intenţie (…). Ciolacu intră în turul doi categoric şi doamna Lasconi este persoana care va putea să fie o surpriză în 2024 într-un tur doi. Cel puţin aşa văd eu. Deci ea are un potenţial şi are şi resursele umane necesare, resursele interioare, pentru a veni pe locul doi”, a declarat Kelemen Hunor.

„Geoană are experiență, dar are și un handicap”

Liderul UDMR consideră „absolut firesc” ca Marcel Ciolacu să candideze la prezidenţiale, la fel cum au procedat şi celelalte partide care au anunţat candidaţi.

„Era firesc să existe aceste decizii, fiindcă liderul de partid îşi asumă această candidatură. Şi la USR şi la AUR şi probabil că aşa se va întâmpla şi la PNL, unde deja toată lumea ia candidatura domnului Ciucă ca pe ceva decis, fiindcă nu umpli toată ţara cu panouri, de trei luni de zile, fără să candidezi. Care ar fi raţionamentul? Şi din acest punct de vedere eu cred că urmează şi anunţul PNL-ului cu preşedintele Ciucă candidat”, a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a arătat că acum toată lumea aşteaptă eventualul anunţ de candidatură din partea lui Mircea Geoană.

„E un fel de Godot domnul Geoană, toată lumea aşteaptă să vină şi să facă un anunţ. Încă n-a venit, să vedem dacă va veni. Nu ştiu, nu-mi dau seama fiindcă el nu are un partid şi el a mai fost candidat la prezidenţiale. Deci din acest punct de vedere sigur că are şi o experienţă deja, că a fost candidat, că a fost lider politic, preşedinte de partid, preşedinte al Senatului, dar are şi un handicap politic: nu are partid”, a precizat liderul UDMR.

În privinţa viitorului candidat al UDMR la preşedinţia României, Kelemen Hunor a precizat că acesta va fi nominalizat în data de 6 septembrie.

„În cazul nostru, pe de o parte, e logic să fie preşedintele candidat la prezidenţiale, dar am avut şi alte soluţii pe parcursul anilor – când domnul Frunda nu era preşedintele UDMR, iar pe de altă parte, când am candidat eu prima dată şi nu eram preşedintele UDMR-ului. Şi noi, din acest punct de vedere, sigur că avem un alt deziderat decât partidele mari, care fiecare doreşte să intre în turul II şi să câştige alegerile prezidenţiale. Dar vom avea un candidat, asta este 100%. Persoana va fi nominalizată pe data de 6 septembrie”, a conchis Kelemen Hunor.

Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura

Premierul Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la președinție, cu un videoclip postat pe Facebook, spunând că a luat decizia „după ce s-a consultat cu românii”.

Anunțul oficial al candidaturii pentru funcția de președinte al României vine cu patru zile înainte de congresul PSD, unde va fi votat candidatul la alegerile din decembrie din partea partidului.

„Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Românii au nevoie de siguranţa că muncind pot avea un trai mai bun. Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine”, spune premierul Ciolacu în videoclipul de prezentare.