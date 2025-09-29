Propunerea concretă a lui Zelenski, pentru aliații de pe flancul estic al NATO, împotriva dronelor și rachetelor rusești: Vom avea suficiente arme și capacitate de producție

Militarii ucraineni au instalat o dronă „Poseidon” înainte de a o trimite către pozițiile trupelor ruse, într-o locație nedezvăluită din apropierea liniei frontului, în direcția Donețk, Ucraina, pe 24 septembrie 2025. FOTO: Titov Yevhen/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ucraina s-a oferit să construiască un scut aerian comun cu aliații săi care să ofere protecție împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după seria de incursiuni în spațiul aerian al NATO care au provocat alarmă pe flancul estic al țărilor membre, scrie Reuters.

Liderii NATO au afirmat că Rusia testează pregătirea și hotărârea alianței prin incursiuni în spațiul aerian al Poloniei și al statelor baltice, iar Kievul afirmă că experiența sa în gestionarea amenințărilor aeriene ar fi valoroasă.

„Ucraina propune Poloniei și tuturor partenerilor noștri să construiască un scut comun, pe deplin fiabil, împotriva amenințărilor aeriene rusești”, a spus Zelenski, într-un discurs adresat Forumului de Securitate de la Varșovia și transmis în format de videoconferință.

„Acest lucru este posibil. Ucraina poate contracara toate tipurile de drone și rachete rusești și, dacă acționăm împreună în regiune, vom avea suficiente arme și capacitate de producție”, a adăugat liderul de la Kiev.

Ucraina a anunțat deja săptămâna trecută că trupele și inginerii săi îi vor instrui pe omologii polonezi în ceea ce privește contracararea dronelor.

România, între timp, intenționează să colaboreze cu Ucraina pentru a construi drone în cadrul unui nou mecanism de finanțare a apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puțin șapte ani până când țara va avea un sistem de apărare aeriană multistratificat, a precizat vineri o sursă guvernamentală pentru Reuters.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Forumul de Securitate de la Varșovia că luni au fost găsite noi fragmente de drone în Tulcea, județ din estul României care se învecinează cu Ucraina.

Tema cooperării în domeniul apărării cu Kievul a ocupat un loc important pe agenda liderilor reuniți la Varșovia pentru forumul anual de securitate.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus în cadrul conferinței că „industria de apărare a Europei și a Ucrainei trebuie să colaboreze mai strâns și mai eficient”.

„Uniunea Europeană trebuie să susțină acest demers prin furnizarea unui cadru de reglementare mult mai flexibil pentru industria de apărare din Europa”, a adăugat ministrul german.

În urma incursiunilor rusești în spațiul aerian al NATO, țările din flancul estic al alianței au convenit asupra necesității creării unui „zid al dronelor”, cu capacități avansate de detectare, urmărire și interceptare.

Totuși, Pistorius a avertizat că realizarea acestui obiectiv nu va fi un proces rapid.

„Nu vorbim despre un concept care va fi realizat în următorii trei sau patru ani”, a spus el. „Trebuie să stabilim priorități și să recunoaștem că avem nevoie de mai multe capacități și resurse decât cele descrise anterior”, a precizat ministrul german al Apărării.