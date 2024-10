PSD, după acuzațiile că ar fi în spatele deciziei CCR privind-o pe Șoșoacă: Nu avem nicio implicare în justiție. Este o abordare constantă a celor din dreapta

Acuzat de PNL că se află în spatele hotărârii Curții Constituționale de a o scoate din competiția prezidențială pe Diana Șoșoacă, PSD spune că „este o abordare constantă a celor din dreapta, în special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor”.

Deputatul PNL Florin Roman a susținut, într-o postare pe Facebook, că eliminarea Dianei Șoșoacă din competiția prezidențială este „o făcătură” a majorității PSD din Curtea Constituțională, menită să asigure intrarea în turul II a lui George Simion, liderul AUR.

Elena Lasconi a spus și ea că interdicția de a candida dată Dianei Șoșoacă „pare la prima vedere un vis împlinit pentru domnul Marcel Ciolacu, cu ajutorul Curții Constituționale, ai cărei judecători se simt ca acasă în biroul PSD din Parlament”.

PSD a reacționat tot pe Facebook, prin purtătorul de cuvânt Lucian Romașcanu, care atacă PNL:

„Cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitați, vorbesc aici de Florin Roman, critică, într-o postare plină de tricolor, decizia CCR de azi privind invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influențată de PSD, câștigător, zice ideologul, al acestei decizii.

PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție precum am și evitat să comentăm deciziile oricărei instanțe, cu atât mai puțin am comentat deciziile CCR.

Este o abordare constantă a celor din dreapta, în special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor și fiind adepții unei justiții independente, dar de partea lor.

Candidatul PSD accede, evident, în turul 2 și are mari șanse de a câștiga prezidențialele și pentru atitudinea de respect față de oameni, dar și față de instituțiile fundamentale ale statului.

Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, âncepi să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă”.

Curtea Constituțională a admis două contestații la candidatura Dianei Șoșoacă, iar astfel aceasta nu mai poate candida la alegerile prezidențiale. Șoșoacă nu are nicio cale de atac la decizia CCR.

„Ordinul a venit de la Marcel Ciolacu și de serviciile secrete române”, a acuzat Diana Șoșoacă.