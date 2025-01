Scorul pe care Călin Georgescu îl are într-un sondaj comandat de Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a oferit duminică detaliile unui sondaj de opinie pe care l-a comandat și despre a spus că a măsurat atât nivelul de încredere și notorietatea de care beneficiază unii politicieni, dar și intenția de vot a românilor față de mai mulți dintre cei care și-au anunțat până în prezent intenția de a candida la alegerile prezidențiale ce urmează să fie organizate anul acesta.

„Întrebarea cea mai relevantă este dacă o să candideze sau nu Călin Georgescu, care în toate sondajele de față e în topul preferințelor românilor”, a spus edilul, prezent într-o emisiune la postul de știri Digi24.

Întrebat dacă a comandat și el un sondaj de opinie și a măsurat intenția de vot a românilor, Nicușor Dan a răspuns: „Am făcut un sondaj, am cercetat mai multe lucruri, am cercetat notorietatea, da, ceea ce e ceva oarecum firesc. Toți oamenii despre care vorbim, inclusiv eu, avem o notorietate destul de mare. Top 3… cred că peste 98% sunt și Marcel Ciolacu, că e prim-ministru, și Elena Lasconi… ei sunt, peste 98-99%”, la capitolul notorietate.

„Pe încredere, Călin Georgescu este omul cu cea mai mare încredere din clasa politică. Deci el are, într-un sondaj pe care l-am făcut, cam 36-38% încredere și următorul este pe la 26-28%. Următorul este George Simion și după aceea, foarte aproape, și dl. Bolojan și eu”, a precizat primarul general.

Intenția de vot: „Fără discuție, primul este Călin Georgescu”

Nicușor Dan a vorbit și despre datele pe care le are, din sondajul comandat, privind intenția de vot.

„Iar pe intenția de vot, rezultatele pe care le-am obținut sunt similare cu cele care circulă în spațiul publi, știți că au mai apărut niște informații – nu sunt foarte relevante pentru că s-au și suprapus cu perioada de sărbători, lucrurile sunt în curs, nu sunt stabilizate, dar cam tot pe-acolo la intenția de vot”, a spus edilul.

„Fără discuție, la intenția de vot, primul este Călin Georgescu, în ipoteza în care va candida, cu undeva peste 40%. Și următorii – Crin Antonescu și cu mine. Diferența de procente: Călin Georgescu, peste 40% sau în jur de 40%, și Crin Antonescu și cu mine – între 15% și 25%, cam așa ceva”, a dezvăluit Nicușor Dan.

„Pe Marcel Ciolacu nu l-am testat (în intenția de vot, n.r.), tocmai mergând pe informația pe care am avut-o, că o să fie un candidat unic al coaliției care n-o sa fie președintele unuia dintre cele trei partide”, a precizat primarul general.

Nicușor Dan: Cred că prezidențialele sunt alegeri pentru persoane

În aceeași emisiune de televiziune, edilul a afirmat că este mică probabilitatea ca vreunul din partidele aflate la guvernare să îl susţină la viitoarele alegeri prezidenţiale în condiţiile în care coaliţia a stabilit că va avea candidat comun la aceste alegeri.

El a subliniat că nu se retrage din cursa prezidenţială şi consideră că alegerile pentru preşedinte sunt, de fapt, „alegeri pentru persoane”.

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă speră să mai aibă susţinerea coaliţiei la alegerile prezidenţiale. „Ăsta a fost în momentul în care am făcut anunţul acum trei săptămâni. De atunci, eu am spus atunci candidez, am spus mi-ar plăcea să am susţinerea cât mai multor partide prooccidentale, mai departe fiecare îşi vede de drumul lor”, a răspuns Nicuşor Dan.

Chestionat dacă mai vede valabil acest scenariu, primarul Capitalei a răspuns: „Cred că e destul de puţin probabil pentru aceste partide din coaliţia de guvernare”.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă el crede că poate câştiga alegerile ca independent, fără sprijinul coaliţiei partidelor proeuropene.

„Eu am făcut un anunţ la momentul acela în care nu exista un candidat al coaliţiei şi care mi-au spus că, evident, mi-aş dori susţinerea cât multe partide din prooccidentale. Anunţul rămâne valabil. În condiţiile în care coaliţia care în momentul de faţă face majoritate în Parlament şi guvernul a stabilit că va avea un candidat comun, probabilitatea e mică ca vreunul dintre aceste partide sau toate aceste partide să mă susţină. Da, merg mai departe şi cred că alegerile pentru preşedinte sunt alegeri pentru persoane. Şi cred că, aşa cum am văzut şi la alegerile prezidenţiale, astea din noiembrie aşa cum am văzut şi la alegerile locale din Bucureşti, simpatizanţii partidelor se orientează către candidatul pe care îl doresc”, a precizat Nicuşor Dan, care a punctat că nu se retrage din cursa prezidenţială.

El a mai fost întrebat cum crede că ar arăta campania electorală în condiţiile în care preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar candida la prezidenţiale.

„Nu cred. Bineînţeles că PSD-ul şi-ar dori, probabil că Marcel Ciolacu şi-ar dori, a fost şi candidat acum două luni, dar cred că şi imaginea guvernării pe care a dus-o şi faptul că nu a intrat în turul doi şi acum toate discuţiile astea cu voturi pe care le-am dat, nu cred că ar avea o şansă dacă ar candida”, a răspuns Nicuşor Dan, potrivit News.ro.