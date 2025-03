Recorder: Nicușor Dan, însoțit în campanie de un fost colonel SRI. „Este o activitate de voluntariat”

Candidatul la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a fost însoțit, atât la depunerea candidaturii, cât și la deplasările sale electorale prin țară de un fost colonel SRI. Primarul Capitalei a declarat că „am fost informat” despre statutul acestuia, care este membru al partidului Forța Dreptei, conform Recorder.

Daniel Ene este consilier județean din partea partidului Forța Dreptei în Vrancea și fost ofițer SRI. El a confirmat că face parte din echipa de campanie a lui Nicușor Dan.

„Da, fac parte din echipa de campanie electorală a domnului Nicușor Dan”, a declarat Ene pentru Recorder.

Consilierul Forța Dreptei era în spatele primarului Capitalei la depunerea candidaturii de pe 7 martie. El apare alături de Nicușor Dan și în deplasările făcute la Hunedoara, Alba, Cluj, Sibiu, Târgu Mureș, Suceava sau Brașov. Întrebat de Recorder ce responsabilități are în cadrul echipei de campanie, fostul ofițer SRI a spus că se ocupă de „promovarea candidaturii domnului Nicușor Dan în toată țara”.

„Este o activitate de voluntariat asumată. Nu suntem doar patru-cinci oameni, echipa este mai largă, cred că am selectat eu fotografiile care mă avantajează”, a spus Daniel Ene.

Într-un răspuns scris pentru Recorder, Nicușor Dan a susținut că știe care este CV-ul susținătorului său.

„Domnul Ene este membru al partidului Forța Dreptei, formațiune care și-a anunțat public susținerea pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale. Ca atare, membrii partidelor care mă susțin pot participa voluntar la acțiunile de campanie în teritoriu. Am fost informat de conducerea partidului Forța Dreptei despre statutul său de politician local, precum și despre faptul că este ofițer în rezervă”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan în centru, Daniel Ene în stânga, la depunerea candidaturii la prezidențiale / Foto: Inquam Photos / George Călin

Daniel Ene este singurul consilier județean ales sub sigla Forța Dreptei la Vrancea. Întrebat despre teama oamenilor că un fost colonel SRI ar putea folosi informațiile pe care le are în interese politice, a replicat: „Toți putem presupune tot ce ne trece prin cap. Garanția este faptul că există o lege care reglementează această conduită a unui fost ofițer”. „Este cunoscută calitatea mea de rezervist în toate mediile cu care relaționez. Cine vrea să cunoască, are posibilitatea să se informeze. Nu am ascuns niciodată calitatea mea de fost ofițer SRI, este o calitate care mă onorează și pe care o prezint deschis oricând”, a mai spus el.

Ene a povestit că ultima sa zi în SRI a fost 31 decembrie 2021 și că s-a înscris în partidul creat de Ludovic Orban la doar câteva minute după trecerea în rezervă. „La 12 și 10 noaptea, când lumea se uita la artificii, eu am trimis mailul de înscriere în Forța Dreptei”. Atunci partidul era înființat de două săptămâni.