Replică virală de trei cuvinte în timpul misiunii Artemis II, dintr-un film văzut de astronauți înainte de lansare

O replică din filmul începutului de an în cinematografe a ajuns până în transmisiunea în direct a NASA a misiunii Artemis II, care a scris istorie luni, relatează USA Today și IGN.

Momentul extraordinar a avut loc în timpul transmisiunii oficiale a NASA despre zborul spațial și s-a petrecut în timp ce capsula Orion survola partea ascunsă a Lunii într-un moment care i-a dus pe cei 4 astronauți de la bordul navei spațiale mai departe de Pământ decât orice alt om până acum.

„Abia acum ne-am dat seama că avem Pământul la fereastra patru și Luna la fereastra trei, iar asta îți oferă cea mai bună idee despre magnitudinea pe care am avut-o până acum”, a spus Reid Wiseman, comandantul misiunii Artemis II, în timpul transmisiunii.

„Luna pare de trei până la patru ori mai mare decât Pământul și este aproape plină, iar Pământul este doar o mică seceră acolo. Este magnific, am făcut o fotografie cu obiectivul cu unghi larg. Este o priveliște atât de măreață aici”, a adăugăt el.

„Amaze! Amaze! Amaze! (n.r. uimitor). Mulțumim Reid”, a răspuns de pe Pământ Controlul Misiunii NASA.

Înregistrarea video cu momentul s-a viralizat apoi pe rețelele de socializare.

O replică din filmul „Project Hail Mary” în timpul misiunii Artemis II

Pentru cei care au citit romanul „Project Hail Mary” al scriitorului american Andy Weir sau nu au văzut adaptarea cinematografică cu Ryan Gosling în rolul principal, această replică este o referință la „Rocky”, un extraterestru din piatră care îl ajută pe personajul lui Gosling în misiunea sa.

Ryan Gosling playing rock paper scissors with Rocky this is hands down the best promo clip for Project Hail Mary — ada (@leadaal) March 24, 2026

Cei doi trebuie să învețe să comunice unul cu celălalt, iar una dintre modalitățile prin care Rocky își exprimă entuziasmul față de ceea ce se întâmplă este spunând: „Amaze! Amaze! Amaze!”.

Cei patru astronauți aleși pentru misiunea Artemis II au avut ocazia să vadă filmul în perioada obligatorie de carantină, înainte de a porni în propria lor expediție spațială.

„Am fost cu toții foarte norocoși. Am putut să vedem Hail Mary în timp ce eram în carantină”, a spus Jeremy Hansen, astronautul canadian ales pentru misiune, după ce a fost întrebat ce mesaj i-ar transmite lui Ryan Gosling, care joacă în film rolul unui profesor de științe și biolog molecular însărcinat cu o misiune spațială pentru salvarea umanității.

„A fost o adevărată plăcere că ne-au trimis un link ca să-l putem viziona acasă, împreună cu familiile noastre, pregătindu-ne pentru propria noastră aventură spațială”, a continuat acesta, citat de Variety.

„I-aș spune lui Ryan pur și simplu că arta imită știința și invers, se pare”, a continuat el.

Echipajul misiunii Artemis 2: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, FOTO: Reid Wiseman, NASA / Zuma Press / Profimedia

Gosling a înregistrat un mesaj pentru astronauții misiunii Artemis II

„[Ryan Gosling] a făcut o treabă excelentă în acel film. Este minunat să vezi oameni care se dedică cu adevărat unor astfel de roluri. Mi s-a părut un exemplu extrem de inspirațional, despre cineva care merge până la capăt și face ceea ce trebuie pentru a salva omenirea. Este un exemplu cu adevărat extraordinar pe care îl putem urma cu toții. Ni s-a părut tuturor un film foarte înălțător și inspirațional”, a mai afirmat astronautul canadian.

Înainte de lansarea misiunii Artemis II, Gosling a înregistrat un mesaj video pentru astronauți, transmițând cele mai bune urări echipajului. Filmul care se învârte practic în jurul personajului său a fost un succes major la box office, cu încasări de peste 421 de milioane de dolari după lansarea sa pe 20 martie, și a stabilit un record pentru orice lungmetraj produs de studioul Amazon MGM.

Capsula Orion și-a încheiat misiunea de a survola Luna și se îndreaptă înapoi spre Pământ, urmând să aterizeze pe 10 aprilie. Această misiune reprezintă un pas uriaș către o revenire pe termen lung pe Lună și către viitoare misiuni înspre Marte. Ea marchează totodată prima misiune cu echipaj uman către Lună după mai bine de 50 de ani.

NASA speră să lanseze o misiune cu aselenizare a astronauților în 2028.