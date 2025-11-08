România și Bulgaria, într-o cursă contracronometru pentru a-și proteja rafinăriile deținute de ruși înainte ca sancțiunile SUA să intre în vigoare / Există și o „ultimă opțiune”

România și Bulgaria se află într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor înainte ca sancțiunile SUA împotriva Lukoil, compania rusă care le deține, să intre în vigoare luna aceasta, scrie Politico.eu.

Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a aruncat în haos țările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină perturbarea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile SUA să intre în vigoare, pe 21 noiembrie.

Parlamentul bulgar a pregătit deja soluții legislative

Vineri, parlamentarii bulgari au aprobat un nou proiect de lege care ar permite guvernului să numească un administrator al giganticei rafinării Burgas, deținută de Lukoil, acordându-i acestuia puteri extinse pentru a prelua controlul operațional al instalației, a aproba vânzarea acesteia și a o naționaliza, dacă este necesar.

Între timp, Sofia sondează apele pentru a solicita o derogare de la sancțiuni, notează Politico.

Neftochim este singura rafinărie din Bulgaria și cea mai mare companie privată din țară din punct de vedere al veniturilor, fiind importantă și din prisma contribuției la bugetul de stat și la PIB.

Naționalizarea rafinăriei Petrotel, „ultima opțiune”

România – unde se află rafinăria Petrotel a Lukoil – nu a luat încă o decizie oficială. Dar Bucureștiul ia în considerare și solicitarea unei „prelungiri a sancțiunilor” în timp ce își elaborează propriul răspuns, a declarat un înalt oficial guvernamental, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi despre asta.

Naționalizarea este considerată „ultima opțiune”, a adăugat oficialul român.

Cu toate acestea, ministrul român al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat pentru Politico că Bucureștiul este „pregătit” din punct de vedere operațional pentru orice scenariu. Planul guvernului va viza păstrarea „activității economice a României, dar, în același timp, încetarea finanțării Federației Ruse”, a adăugat el.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat recent, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Închiderea Petrotel ar scumpi carburanții în România și ar lovi tare în Republica Moldova

Rafinăria Petrotel furnizează aproximativ „20%” din combustibilul României, a declarat pentru Politico Ana Otilia Nuțu, analist energetic la think-tankul Expert Forum.

O închidere ar provoca, prin urmare, „câteva luni” de creșteri ușoare ale prețurilor, a spus ea, în timp ce România va căuta importuri prin care să înlocuiască producția pierdută.

Mai mult închiderea Petrotel ar putea afecta exporturile către Republica Moldova, a adăugat ea. Și „dacă Moldova va fi afectată foarte grav, atunci va fi o altă… oportunitate uriașă de PR pentru Rusia”, a spus Nuțu.

În ce privește activele Lukoil din Republica Moldova, Chișinăul vrea să le preia în administrarea statului. Compania rusească controlează 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din cea de benzină.

Autoritățile din Republica Moldova au înaintat deja o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru preluarea infrastructurii și resurselor companiei. În prezent, Aeroportul Internațional Chișinău este dependent exclusiv de kerosenul de la Lukoil.

„Totodată, precum au făcut și alte țări din UE, am solicitat o derogare temporară de la SUA de operare a companiei sub sancțiuni până rezolvăm problema, așa încât aprovizionarea cu resurse petroliere a Republicii Moldova să nu fie perturbată, iar viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată. În același timp, purtăm discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen”, a explicat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.

Gunvor a anunțat joi că nu mai cumpără activele străine ale Lukoil

Încercările de a avea un nou proprietar pentru rafinării traderul de mărfuri Gunvor Group a anunţat joi că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor aproba „niciodată” acordul.

Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că traderul Gunvor este „marioneta Kremlinului”.

„Președintele Trump a fost clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât Putin continuă crimele fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va obține niciodată o licență de operare și profit.”, a scris Departamentul Trezoreriei SUA pe contul X.

Orban s-a dus la Trump și a obținut o excepție de un an la sancțiuni

Noile sancțiuni au impact și asupra altor țări din UE. Germania a obținut o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft, care se află sub controlul guvernului din 2022.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a dus vineri la Washington și a obținut de la Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești,

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, a discutat cu acesta la Casa Albă vineri pentru prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere și i-a explicat de ce țara sa avea nevoie să utilizeze petrol rusesc într-o perioadă în care Trump presează Europa să înceteze să mai facă acest lucru.

Orban a spus că problema este vitală pentru Ungaria, care este o țară europeană, și a prezentat „consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia maghiară ale renunțării la petrolul și gazul din Rusia”.

„Analizăm situația, deoarece pentru el este foarte diferit să obțină petrol și gaze din alte zone”, a spus Trump. „După cum știți, ei nu au… avantajul de a avea ieșire la mare. Este o țară minunată, este o țară mare, dar nu are ieșire la mare. Nu are porturi”, a afirmat liderul american.

