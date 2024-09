Roxana Mînzatu, nominalizarea României de comisar european: „Sunt o feministă convinsă” / Ce a vorbit cu Ursula von der Leyen 

Propunerea României pentru funcţia de comisar european, Roxana Mînzatu, spune că de 20 de ani se pregătește pentru a reprezenta România „la acest nivel”. Ea a spus că a vorbit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre parcusul său profesional și politic, însă nu au discutat despre ce portofoliu îi va reveni României în viitoarea Comisie.

„De 20 de ani mă pregătesc într-un fel pentru a reprezenta România la acest nivel. Activez în zona fondurilor europene din 2004, de când aveam Ministerul Integrării Europene şi vorbeam despre aderarea României la Uniunea Europeană, dar nu a fost în planul meu de carieră sau politic să ajung comisar european. Am dorit să rămân foarte conectată cu ţara”, a declarat Roxana Mînzatu, luni seară, la Antena 3, citată de News.ro.

Ea a spus că funcția de comisar european este o poziție de mare impact când vine vorba de viața de zi cu zi a românilor, dar nu a fost ceva la care a „aspirat”.

„Însă consider că şi sunt o feministă convinsă, consider că este bine ca fiecare ţară să propună persoane competente, persoane cu profil relevant, atât femei, cât şi bărbaţi, pentru poziţii relevante care să reprezinte ţara respectivă. Pentru mine este evident un un privilegiu, o onoare, o responsabilitate să fie nominalizarea ţării noastre şi cred că experienţa din politica de coeziune, care m-a dus de la apă şi canalizare la startup-uri, la sprijinirea IMM-urilor, dezvoltare a infrastructurii din sănătate şi aşa mai departe, m-au pregătit să pot să gestionez portofolii importante şi relevante la nivel european”, a spus Roxana Mînzatu.

Ce a vorbit Roxana Mînzatu cu Ursula von der Leyen

Roxana Mînzatu a spus că a vorbit cu Ursula von der Leyen despre parcursul său profesional și politic.

„A fost o discuţie cordială, aşa cum aş fi făcut şi eu dacă urma să iau în echipă pe cineva. Şi-a dorit doamna von der Leyen ca, dincolo de CV, să vadă persoana, să o simtă, să înţeleagă care este dinamica cu acea persoană şi să vadă care este povestea. Am vorbit despre parcursul meu profesional şi politic. Evident, a avut întrebări despre poziţia de ministru al Fondurilor Europene şi ce am făcut în în 2019. Am povestit despre descentralizarea fondurilor europene pe care am lansat-o atunci”, a povestit Mînzatu.

Propunerea României de comisar european a vorbit cu Ursula von der Leyen și despre experiența sa ca secretar de stat și președintă a Agenției pentru Achiziții Publice, dar și despre „ce înseamnă prezența femeilor în politică”, a mai spus Roxana Mînzatu.

Ea a spus că nu a discutat despre portofoliul care va reveni României, însă a precizat că va fi unul relevant.

Europarlamentarul PSD Roxana Mînzatu este propunerea României pentru funcția de comisar european, a anunțat luni premierul Marcel Ciolacu.

Propunerea inițială a lui Marcel Ciolacu era Victor Negrescu, însă șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat ca țara noastră să nominalizeze o femeie.