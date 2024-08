VIDEO Marcel Ciolacu anunță, de la Bruxelles, că l-a propus comisar european pe europarlamentarul Victor Negrescu

Numele lui Victor Negrescu a fost avansat ca propunere a României pentru postul de comisar european în discuția pe care Marcel Ciolacu a avut joi la Bruxelles cu Ursula von der Leyen, a anunțat premierul într-o conferință de presă la finalul discuțiilor.

El a precizat că speră ca cel târziu luni să înainteze propunerea din partea Guvernului României și a dezvăluit că a vorbit cu Nicolae Ciucă pentru o discuţie în următoarele zile şi în coaliţie.

„Am mers cu un nume, el este actualul vicepreşedinte al PE, domnul Victor Negrescu. Normal că ne-am făcut şi un calendar, un deadline, eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României, acest atribut este exclusiv al primului-ministru, dar, cum este şi normal şi cum deja am vorbit cu preşedintele Nicolae Ciucă, vom avea o discuţie în următoarele zile. De asemenea, institutional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuţie şi cu preşedintele României, pentru că preşedintele este reprezentantul României în Consiliul European şi e normal să ne coordonăm aceste negocieri”, a spus Marcel Ciolacu la Bruxelles.

Premierul a arătat că „cel mai important în acest moment este de a avea o negociere foarte bună pentru România şi pentru un portofoliu cât mai relevant în cadrul Comisiei Europene”.

„Propunerea mea este domnul Victor Negrescu. Am avut discuţii cu preşedintele, de mai multe ori. A rămas că vom avea o discuţie după ce am discuţia cu doamna preşedintă. Lucru normal. Dar am avut şi cu domnul Ciucă, şi înainte de postarea dânsului şi după postarea dânsului, am avut discuţia că nu voi înainta un nume până când nu ne vom întâlni şi vom avea această discuţie şi în cadrul coaliţiei”, a mai afirmat Ciolacu.

Șapte țări UE, între care și România, nu au făcut încă propunerea de comisar european. Ţările care încă nu au nominalizat oficial un comisar sunt: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Italia, Luxemburg, Portugalia şi România.

Anterior anunțului, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a acuzat că nu a existat nicio discuție în coaliție în privința comisarului european.

Pe lângă numirea unui nou comisar, Marcel Ciolacu a precizat că a discutat cu Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR.

Cine este Victor Negrescu

Victor Negrescu este în prezent vicepreședinte al Parlamentului European. El este europarlamentar din 2014, cu o scurtă pauză între 2017 și 2018 când a fost ministru pentru afaceri europene.

Victor Negrescu a mai lucrat la început de carieră în calitate de consilier la Parlamentul României, Parlamentul European și Ministerul Energiei.

Cum sunt aleși comisarii europeni

Fiecare stat membru al Uniunii Europene are o poziție de comisar european, iar acești candidați, odată numiți oficial, vor fi responsabili pentru diferite portofolii în cadrul Comisiei Europene, conform articolului 17 din Tratatul de bază al UE.

Țările fac nominalizările prin guvernele lor, iar acestea sunt aprobate apoi de președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen creează lista finală, în cooperare cu statele membre, ținând cont de echilibrul de gen și geografic. Dacă lista nu este aprobată la votul final al Parlamentului European, este responsabilitatea ei să o modifice și să negocieze portofoliile și numele.

Candidații sunt mai întâi audiați de comisiile specializate ale Parlamentului European, iar în urma acestor dialoguri primesc aviz pozitiv sau negativ.

După audieri, sesiunea plenară a Parlamentului European votează întregul consiliu de comisari, nu pot vota individual un comisar. Acest vot este crucial, deoarece Comisia poate intra în funcție numai dacă este aprobată de Parlament.

Audierile comisarilor europeni încep la jumătatea lunii septembrie, urmând ca votul în plenul PE să aibă loc în octombrie. Ursula von der Leyen speră ca selecția noului consiliu să fie finalizată la momentul preluării mandatului său, în noiembrie, însă jocurile de culise și negocierile ar putea prelungi termenul.