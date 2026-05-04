Rusia a pus sechestru pe activele miliardarului fondator al grupului Rusagro

Un tribunal din Rusia a înghețat activele miliardarului Vadim Moșkovici, fondatorul Rusagro, inclusiv o participație de 49% în companie, evaluată la 49 de miliarde de ruble (649 de milioane de dolari), a relatat luni mass-media rusă, preluată de Reuters.

De la începutul invaziei în Ucraina în februarie 2022, statul rus a confiscat proprietăți private în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, inclusiv activele companiilor străine care au părăsit Rusia, potrivit unei estimări din 2025 a firmei de avocatură NSP din Moscova.

Procurorii au estimat că transferul de proprietăți în sine, cel mai mare de la privatizările din anii 1990, se ridică la 29 de miliarde de dolari.

Moșkovici, a 51-a cea mai bogată persoană din Rusia potrivit celei mai recente liste a miliardarilor realizată de Forbes, a fost arestat în martie 2025 și a fost pus sub acuzare pentru delapidarea a 30 de miliarde de ruble (400 de milioane de dolari). El a pledat nevinovat.

Procurorii ruși au cerut confiscarea activelor miliardarului

La 1 mai, procurorii au cerut instanței să îi confiște activele. Tribunalul a declarat într-un comunicat că a efectuat luni „pregătiri” înaintea unei audieri programate pentru 5 mai.

„A fost instituit un sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale lui Moșkovici, precum și asupra a 100% din acțiunile mai multor companii, inclusiv Rusagro”, a declarat pentru agențiile de presă interne o sursă familiarizată cu decizia. Sursa a adăugat că hotărârea instanței vizează toate acțiunile Rusagro deținute de Moșkovici.

Rusagro este cel mai mare producător agricol al Rusiei,

Urmărirea penală a lui Moșkovici a provocat unde de șoc în rândul elitei de afaceri din Rusia. Un fost membru al parlamentului care și-a început activitatea în afaceri vânzând computere în mijlocul haosului Rusiei postsovietice, Moșkovici a ajuns să construiască una dintre cele mai puternice companii din Rusia.

Moșkovici este cel mai influent om de afaceri rus arestat din 2018 încoace

Cazul său reprezintă cea mediatizată arestare a unui om de afaceri rus de la arestarea din 2018 a lui Ziyavudin Magomedov, fondatorul grupului de transport maritim și logistică Summa, și de la plasarea în arest la domiciliu, în 2014, a acționarului AFK Sistema, Vladimir Yevtușenkov.

Rusagro, singura mare companie agricolă din Rusia listată pe bursă și un important producător de zahăr, carne de porc și produse pe bază de uleiuri și grăsimi, a declarat anterior că își desfășoară activitatea în mod normal, în pofida arestării fondatorului său.

Rusagro exportă produse pe bază de uleiuri și grăsimi în 23 de țări, inclusiv în China, Turcia și Iran.

Rusagro a refuzat să comenteze asupra înghețării activelor.

Acțiunile companiei au scăzut luni cu 1,4%, după ce au pierdut aproximativ 7% de când au început să fie tranzacționate la Bursa din Moscova, în iulie anul trecut.