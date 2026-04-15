Rusia consideră că Iranul are „dreptul inalienabil” de a îmbogăți uraniu

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, fotografiat alături de președintele Vladimir Putin la o reuniune din iunie 2025, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, afirmă că „dreptul de a îmbogăți uraniu în scopuri civile este un drept inalienabil al Republicii Islamice Iran”, relatează miercuri Times of Israel.

Indiferent dacă Iranul, în negocierile sale cu Statele Unite, decide să „pună pauză” sau „insistă asupra păstrării acestui drept”, Rusia va accepta „orice abordare bazată pe acest principiu, principiul universalității dreptului la îmbogățire”, a declarat Serghei Lavrov reporterilor la Beijing, unde s-a aflat într-o vizită de două zile săptămâna aceasta.

Lavrov subliniază că Rusia și China „susțin ferm” discuțiile privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu, „astfel încât părțile să poată avansa obiective realiste și corecte, respectând pe deplin drepturile legitime ale fiecărei părți, în conformitate cu dreptul internațional”.

Iranul este semnatar al Tratatul de Neproliferare Nucleară din 1970, care conferă țărilor dreptul la programe de energie nucleară în scopuri pașnice, cu garanții, dar nu menționează în mod explicit îmbogățirea.

Iranul și SUA continuă să facă schimb de mesaje prin intermediul mediatorilor pakistanezi

Iranul continuă să facă schimb de mesaje cu SUA prin intermediul Pakistanului, după negocierile eșuate de la sfârșitul săptămânii trecute, a confirmat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei.

Există o serie de incertitudini cu privire la ce se va întâmpla când va expira armistițiul de două săptămâni, iar reprezentantul MAE iranian nu a confirmat dacă încetarea focului va fi prelungită.

„Deocamdată, așa cum am menționat, discuțiile continuă prin intermediul unui mediator pakistanez, și rămâne de văzut cât de serioasă este cu adevărat cealaltă parte în ceea ce privește afirmațiile sale referitoare la diplomație”, a spus Esmail Baghaei, potrivit IRNA, agenția oficială de știri a Iranului.

„Statele Unite sunt cele care trebuie să-și dovedească seriozitatea, deoarece nu numai că au eșuat în repetate rânduri să-și onoreze angajamentele, dar au subminat, în esență, chiar masa negocierilor”, a adăugat el.

Potrivit lui Baghaei, nu există nicio propunere nouă din partea iraniană și nicio modificare a propunerii inițiale în 10 puncte prezentată de Teheran în cadrul negocierilor.

Principalele puncte de divergență nu sunt clare, dar Baghaei a calificat unele cereri ale Washingtonului drept „nerezonabile și nerealiste”. El a insistat din nou asupra dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu în scopuri pașnice.

Două puncte majore de blocaj în negocieri

„Propunerea în 10 puncte” a Iranului este un plan de pace oferit SUA pentru a pune capăt ostilităților. SUA au propus propriul plan în 15 puncte, care nu a fost dezvăluit în întregime, dar se crede că acesta include angajamentul Iranului de a renunța la armele nucleare, predarea uraniului său puternic îmbogățit, limitarea capacităților de apărare ale Teheranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Marți, două persoane familiarizate cu discuțiile în desfășurare dintre SUA și Iran au declarat, pentru NBC News, că o nouă rundă de negocieri față în față între delegațiile Washingtonului și Teheranului ar putea avea loc încă din această săptămână.

Deschiderea Strâmtorii Ormuz este un punct de blocaj major în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran, a spus una dintre aceste persoane. Capacitatea nucleară a Iranului este un alt punct de blocaj, a precizat cea de-a doua sursă.

SUA au cerut Iranului, în timpul discuțiilor maraton de la Islamabad desfășurate weekendul trecut, o suspendare pe 20 de ani a îmbogățirii uraniului, a adăugat această sursă. Teheranul a fost de acord cu trei până la cinci ani, ceea ce Trump a afirmat că nu este acceptabil.