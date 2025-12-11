Rusia spune că s-a înțeles cu Statele Unite pe tema încheierii războiului din Ucraina: „Neînțelegerile au fost rezolvate”

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi că toate „neînțelegerile” cu Statele Unite privind Ucraina au fost rezolvate în urma unei întâlniri din această lună dintre președintele Vladimir Putin și Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, transmite Reuters.

Kremlinul a lăudat întâlnirea cu Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, descriind întrevederea ce a avut loc pe 2 decembrie drept „constructivă”, deși în aparență nu s-au înregistrat progrese majore în rezolvarea războiului din Ucraina.

Lavrov a afirmat însă joi că discuțiile au confirmat „înțelegerile reciproce” la care au ajuns Putin și Donald Trump la un summit bilateral desfășurat în Alaska, în august.

„Acum, aici, în negocierile noastre cu americanii pe tema Ucrainei, cred personal că neînțelegerile și erorile de comunicare au fost rezolvate”, a spus el.

Rusia susține că un acord de pace cu Ucraina va include garanții de securitate „pentru toate părțile”

Lavrov a adăugat că Rusia dorește un pachet de documente agreat pentru a fundamenta un acord de pace pe termen lung și durabil în Ucraina, cu garanții de securitate pentru toate părțile implicate.

„Le-am transmis colegilor noștri americani propuneri suplimentare privind garanțiile de securitate colectivă”, a spus Lavrov. „Înțelegem că, atunci când discutăm despre garanții de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina”, a adăugat șeful diplomației ruse.

El a mai spus că Rusia nu va accepta aderarea Ucrainei la NATO și că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.

Comentariile lui Serghei Lavrov vin la o zi după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a avut împreună cu alţi lideri europeni o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” pe tema planului de pace pentru Ucraina.

Liderii europeni au vorbit din nou cu Trump pentru a găsi o soluție de pace pentru Ucraina

Macron a precizat că discuția a durat 40 de minute. La această discuție au participat, de asemenea, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz. Președinția franceză nu a comunicat însă și conținutul discuțiilor.

Participanţii la discuţie au fost de acord că este un moment critic pentru Ucraina, iar activităţile intense care privesc planul de pace propus de SUA vor continua în zilele următoare, a adăugat purtătorul de cuvânt britanic, conform Reuters.

Cei trei lideri europeni s-au reunit luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a-i oferi sprijinul lor ferm în momentul în care acesta se află din nou sub presiunea SUA pentru a face concesii în vederea încheierii războiului cu Rusia.

Totodată, Emmanuel Macron și Keir Starmer vor prezida joi o nouă reuniune, prin videoconferință, a „Coaliţiei de Voinţă” ce reunește țări susținătoare ale Kievului dispuse să îi ofere garanții de securitate în cadrul unui eventual armistițiu sau acord de pace viitor.

Ce a spus Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri după discuțiile purtate cu liderii europeni că Ucraina și partenerii săi din Europa vor fi în curând gata să prezinte Statelor Unite „documentele revizuite” privind planul de pace pentru încheierea războiului cu Rusia.

Oficialii ucraineni solicită garanții solide de securitate din partea partenerilor, în cazul încheierii unui acord, care să împiedice Rusia să atace din nou în viitor.

Într-un comunicat, Zelenski a spus că noile componente ale acordului negociat luni la Londra cu liderii din Marea Britanie, Franța și Germania sunt „mai dezvoltate” și gata pentru a fi analizate de SUA.

„Componentele ucrainene și europene sunt acum mai dezvoltate și suntem gata să le prezentăm partenerilor noștri din SUA”, a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. „Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem rapid potențialii pași cât mai fezabili posibil”, a spus el.

Din nou în colimatorul lui Trump

Comentariile liderului ucrainean au venit după ce omologul său din SUA l-a criticat din nou, acuzându-l că nu este pregătit să accepte termenii de pace avansați de Washington și Moscova.

„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a declarat duminică Donald Trump.

El a subliniat că Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să semneze planul de pace elaborat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Declarația președintelui american a venit la finalul a trei zile de negocieri între Washington și Kiev, în Florida.

„Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost prezentată acum câteva ore. Oamenii lui o adoră, dar el nu”, a afirmat Trump în timpul unei discuții cu reporterii.

Mai mult, liderul de la Casa Albă și-a exprimat încrederea că și Moscova ar accepta acordul de pace negociat.