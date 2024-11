Netflix a pregătit o schimbare majoră pentru luna decembrie

Netflix, liderul pieței de streaming atât în România cât și la nivel mondial, va renunța în luna decembrie la una dintre tradițiile cu care și-a obișnuit abonații în ultimii câțiva ani: nu va lansa niciun film cu buget mare de Crăciun, mizând în schimb pe un serial îndelung așteptat.

Începând cu 2020, Netflix a venit cu un film de tip „blockbuster” în Ajunul Crăciunului sau cu puțin înainte de acesta, tocmai în perioada în care majoritatea oamenilor nu trebuie să meargă la muncă și se pot bucura de un lungmetraj din confortul propriei locuințe.

În primul an, Netflix a lansat pe 23 decembrie The Midnight Sky, un film sci-fi postapocaliptic în care George Clooney joacă rolul unui om de știință care trăiește în izolare în Arctica și încearcă să avertizeze astronauții unei misiuni spațiale să nu se întoarcă pe Pământ după ce o catastrofă globală misterioasă a dus la eradicarea majorității umanității.

În 2021, filmul pe care Netflix l-a lansat înaintea Crăciunului a fost Don’t Look Up, lungmetrajul de satiră cu o distribuție stelară care a stârnit numeroase polemici pe rețelele de socializare. În 2022 filmul de Crăciun al platformei de streaming a fost Glass Onion: A Knives Out Mystery, un film de tip detectiv/mister cu Daniel Craig revenind în rolul detectivului Benoit Blanc și Edward Norton interpretându-l pe antagonistul Miles Bron. Filmul regizat de Rian Johnson și-a adjudecat atunci distincția nedorită de niciun studio de a fi cel mai piratat film în perioada Crăciunului.

Anul trecut filmul de Crăciun al Netflix a fost epopeea sci-fi Rebel Moon: Child of Fire a regizorului Zack Snyder. În pofida faptului că filmul a fost o dezamăgire având în vedere așteptările mari pentru el, platforma de streaming nu a renunțat la planul ca Rebel Moon să stea la baza unei francize de lungmetraje. The Scargiver, al doilea film Rebel Moon, a fost lansat în aprilie anul acesta, urmând ca alte 4 lungmetraje să extindă pe viitor universul cinematografic gândit de Snyder.

Niciun film mare pe Netflix de Crăciun în 2024

Newsletter-ul publicat acum de Netflix cu filmele, serialele și celelalte producții pe care le-a pregătit pentru luna decembrie indică o listă scurtă de lungmetraje originale noi:

Camp Crasher (din 6 decembrie): „încercând să salveze excursia cu cortul a fiului său, la sfârșitul anului școlar, o mamă singură preia rolul de șofer al autobuzului și îi arată că poate fi o mamă cool";

Mary (din 6 decembrie): „Imaculata concepție. Un rege nemilos. O urmărire criminală. Această epopee despre maturizare prezintă călătoria curajoasă a Mariei pentru a-l naște pe Iisus";

Carry-On (din 13 decembrie): „Un agent de pază la aeroport încearcă să păcălească un călător misterios, care îl șantajează să strecoare o geantă periculoasă la bordul unui avion în Ajunul Crăciunului";

The Six Triple Eight (din 20 decembrie): „Un film de Tyler Perry bazat pe povestea reală a unei misiuni imposibile asumată de singurul batalion american pentru femei de culoare în cel de-Al Doilea Război Mondial".

Mary este filmul despre Fecioara Maria în care rolul regelui Irod este interpretat de legendarul Sir Anthony Hopkins. Carry-On este un alt lungmetraj de sezon, însă lista arată absența în acest an a vreunui film cu buget mare și distribuție impresionantă.

Netflix pariază anul acesta de Crăciun pe serialul „Squid Game”

În schimb, compania americană de streaming va lansa anul acesta în preajma Crăciunului al doilea sezon al Squid Game. Netflix anunțase încă de la începutul lunii august că intenționează ca premiera noului sezon al celui mai popular serial din istoria sa să aibă premiera pe 26 decembrie, însă până acum nu era clar dacă acesta va însoți și un film major.

„Un nou capitol anunță continuarea serialului de succes mondial, iar Gi-hun revine cu un plan bine stabilit și renunță la călătoria către Statele Unite. La trei ani după ce a câștigat Jocul Calamarului, concurentul 456 renunță să mai meargă în SUA și revine cu un nou plan în minte. Gi-hun pătrunde iar în lumea misteriosului joc de supraviețuire, începând un alt joc pe viață și pe moarte, cu noi participanți care vor să câștige premiul de 45,6 miliarde de woni”, notează descrierea oficială a Netflix pentru Squid Game – Sezonul 2.

Tot în august Netflix a dezvăluit în mod cu totul surprinzător că serialul care a fost gândit inițial ca o serie limitată cu final închis va avea parte și de un sezon 3, pe care intenționează să îl lanseze în 2025.

Până atunci, Netflix va veni în decembrie cu alte două seriale interesante: Black Doves, despre „o spioană ce joacă rolul nevestei unui politician află că amantul ei a fost ucis, iar un vechi prieten asasin i se alătură în căutarea adevărului și a răzbunării”; și Un veac de singurătate, o serie bazată pe romanul omonim al scriitorului Gabriel García Márquez.

Cele două seriale vor avea premiera pe 5, respectiv 11 decembrie.

