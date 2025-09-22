„Și înainte s-au cumpărat voturi, dar niciodată nu ne-au presat așa”. VIDEOREPORTAJ înainte de alegeri în Republica Moldova, unde „oamenii gândesc diferit, inclusiv din perspectivă geopolitică”

„Aceste alegeri sunt cele mai periculoase din istoria existenței Republicii Moldova ca stat independent, deoarece este un interes foarte mare atât din partea Federației Ruse, cât și a Occidentului”, spune politicianul Renato Usatîi, într-o discuție la Chișinău cu o echipă HotNews. Partidul fostului primar din Bălți este pe locul trei în sondaje, după socialiști și PAS, formațiunea aflată la guvernare. HotNews a mers înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova și a vorbit cu oameni și politicieni pentru a avea mai multe perspective asupra acestui scrutin considerat de analiști unul decisiv pentru parcursul european al țării.

Principala acuzație la adresa actualei guvernări este aceea că nu a găsit soluții pentru a contracara creșterea prețurilor, în special la energie, cauzate de războiul din Ucraina. Vicepreședintele PAS, Radu Marian, susține că veniturile cetățenilor au crescut mai mult decât rata inflației.

„Eu am lucrat la primărie, am făcut agitație electorală. Și înainte se cumpărau voturi, se aduceau pungi, de la diferite partide, dar oamenii votau cum voiau. Niciodată nu ne-au presat așa, cum se întâmplă acum”, spune femeia, care concluzionează că, „așa cum este acum democrația, astea nu sunt alegeri”. Ne roagă să nu o filmăm pentru că „dacă apare pe undeva” o să-i vină poliția la ușă.

Suntem în satul Naslavcea, aflat cam la 230 kilometri de Chișinău, la granița cu Ucraina, pe malul Nistrului, unde încercăm să aflăm și alte perspective ale cetățenilor care vor vota pe 28 septembrie la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Monument în centrul satului Naslavcea. Foto: Adi Iacob / Hotnews

Analiștii consideră aceste alegeri decisive pentru traseul european al Republicii Moldova.

Unele sondaje arată că partidul de guvernământ PAS, cu orientare clară pro-UE, ar fi la egalitate cu formațiunea politică constituită în jurul socialiștilor conduși de fostul președinte pro-rus al țării Igor Dodon. Un alt sondaj, mai recent, spune că PAS ar conduce totuși în opțiunile de vot cu aproape 30 %, în timp ce socialiștii ar avea doar 13,2 %. Același sondaj mai arată însă că 39 % dintre cei intervievați nu și-au exprimat nicio opțiune: fie au refuzat pur și simplu să răspundă, fie au spus că nu știu cu cine votează. Acest procent mare de cetățeni moldoveni despre care nu știm ce vor face la urne complică foarte mult socotelile.

După ce blocul electoral în spatele căruia se află oligarhul Ilan Șor nu a primit acordul Comisiei Electorale Centrale pentru a participa la aceste alegeri, una dintre acuzații fiind aceea de finanțare ilegală, pe scena politică au mai rămas doar patru formațiuni cu șanse reale de a ocupa cele 101 locuri din Parlamentul Republicii Moldova: PAS, socialiștii (împreună cu aliații lor), Blocul politic „Alternativa”, din care face parte și primarul Chișinăului Ion Ceban, și „Partidul Nostru”, al lui Renato Usatîi, fostul primar din Bălți, al treilea oraș ca mărime din Republica Moldova.

Renato Usatîi. Foto: Adi Iacob / Hotnews

Deși nu prea vorbește nimeni acum despre alianțe post-electorale, ar fi destul de greu ca una din formațiunile aflate pe primele două locuri, PAS sau „Blocul patriotic” (socialiștii), să obțină singură măcar 40% din voturi pentru ca, după redistribuirea voturile obținute de partidele care nu au făcut pragul (5% pentru partide și 7% pentru blocurile politice), să formeze singură majoritatea și să guverneze.

Lupta pentru corectitudinea alegerilor

Acestea sunt însă doar niște calcule, care pot fi răsturnate de votul oamenilor de pe 28 septembrie. Adevărata luptă care se duce în Republica Moldova este însă aceea de a proteja corectitudinea alegerilor.

De la Strasbourg, la tribuna Parlamentului European, președinta țării, Maia Sandu, a acuzat că scopul Rusiei este „să captureze Republica Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride asupra Uniunii Europene”.

Presa de investigații de la Chișinău a descoperit adevărate rețele de conturi cu identități false care răspândesc propagandă rusească pe TikTok și Facebook, iar șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a detaliat într-un interviu pentru HotNews metodele prin care banii Rusiei cumpără alegătorii din Republica Moldova prin intermediul unor aplicații descărcate de pe Telegram. Avem deja un precedent, anul trecut, cu ocazia alegerilor prezidențiale, când au fost descoperiți 39 milioane de dolari, trimiși numai în două luni din Rusia, pentru coruperea alegătorilor.

De altfel, există o campanie susținută în Republica Moldova împotriva fraudării votului. Inclusiv pe televiziuni, oamenii sunt avertizați să nu primească bani și să voteze doar în funcție de propriile convingeri.

„În Franța câștigăm într-o zi mai mult decât aici într-o lună”

Ne întoarcem acum la Naslavcea, locul pitoresc dintre păduri, unde Nistrul se desparte în două brațe formând „inima Moldovei”. Localitatea are mai puțin de 800 de oameni, care vorbesc aproape exclusiv limba rusă. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale de anul trecut, Maia Sandu a obținut la Naslavcea doar 7 voturi, în timp ce contracandidatul său, fostul procuror găgăuz Alexander Stoianoglo, a luat 295 de voturi.

E foarte greu să afli ce gândesc oamenii din această localitate. Sunt suspicioși cu străinii, mai ales cu cei care sunt însoțiți de camere de luat vederi. Femeia în vârstă care s-a plâns de „presiunea extraordinară”, ca oamenii să nu mai primească bani la alegeri, explică și de ce-și vând unii localnici votul. „Din sărăcie și din nevoi. Așa e viața”, spune ea.

A lucrat la primăria din localitate până s-a pensionat. Acum trăiește din pensia de „3.000 și ceva” de lei moldovenești (în jur de 800 RON) și spune că abia se descurcă la prețurile mari care sunt acum în Republica Moldova.

Gospodărie din Naslavcea. Foto: Adi Iacob / Hotnews

Legat de direcția strategică a țării, femeia declară că „nu are nimic împotriva Uniunii Europene”, dar alege Rusia: „Eu sunt pentru pace și pentru Uniunea Sovietică”.

În general, oamenii cu care am stat de vorbă în Naslavcea au rude atât în Rusia, cât și în Ucraina vecină. De aceea, opiniilor lor sunt influențate de informațiile care vin din est și care nu sunt deloc favorabile Uniunii Europene.

La un moment dat, cineva ne-a spus că „UE nu are nimic, e un pustiu”, pe când „în Rusia există totul”. Altcineva, o femeie de origine ucraineană, mărturisește că, pur și simplu, nu i se potrivesc valorile din Uniunea Europeană.

La un moment dat, am stat de vorbă cu un bărbat care a fost la muncă în Franța. „Acolo câștigăm într-o zi mai mult decât aici într-o lună”, ne-a spus omul care în mod evident era în favoarea aderării țării la Uniunea Europeană dintr-un mod cât se poate de pragmatic: să poată munci și moldovenii oriunde în UE, „așa cum o fac și românii”.

În ceea ce privește informațiile, el e convins că pe TikTok sunt multe minciuni, de aceea nu punea mare preț pe ceea ce vede acolo.

Usatîi: „Un poligon în care estul și vestul o să încerce să-și demonstreze care este mai tare”

După ce ne-am întors la Chișinău, ne-am întâlnit cu Renato Usatîi, fostul primar din Bălți și liderul formațiunii „Partidul Nostru”. Usatîi este o figură controversată, unul dintre cei mai bogați oameni din Moldova, fiind și judecat în Rusia, în absență, pentru o fraudă de 175 de miliarde de ruble. În 2013, Usatîi spunea despre Putin că este „eroul său”, dar acum se declară „pro-european convins”.

„Niciun politician nu are dreptul moral să meargă contra majorității cetățenilor săi care sunt pro- UE”, a declarat Usatîi pentru HotNews.

Politicianul recunoaște că aceste alegeri sunt „cele mai periculoase din istoria existenței Republicii Moldova ca stat independent” deoarece „este un interes foarte mare din partea Federației Ruse și este un interes mare și din partea Occidentului”: „Republica Moldova, după părerea mea, o să fie ca un poligon în care estul și vestul o să încerce să-și demonstreze care este mai tare.”

Usatîi nu neagă existența dezinformării rusești din Republica Moldova, dar spune că actuala guvernare îi exagerează relevanța, pentru a-și masca propriile greșeli.

„Corupția este problema numărul 1 a țării, după cum arată sondajele de opinie, și cea mai mare nereușită actualei guvernări. Dacă pentru celelalte probleme ale țării, cum ar fi criza energetică și emigrarea cetățenilor, poți să dai vina pe războiul din Ucraina, și sunt de acord cu asta, nu ai cum să faci același lucru și în ceea ce privește corupția, așa cum face actuala guvernare”, spune Usatîi.

Unii analiști de la Chișinău consideră că prezența partidului lui Usatîi în viitorul Parlament „ar dilua felia electoratului pro-rus” și astfel ar împiedica o majoritate formată din partidele aservite într-o formă sau alta Kremlinului.

Ion Chicu, din blocul „Alternativa”: „Eșecurile guvernării scad nivelul de susținere a integrării europene”

O altă formațiune cu șanse de a intra în Parlament este „Alternativa”, un bloc care se declară „centrist” și pro-european, format în jurul primarului de Chișinău Ion Ceban. Acesta a primit recent interdicție de a intra în România și în spațiul Schengen, din „rațiuni de siguranță națională”, dar fără ca autoritățile noastre să ofere mai multe detalii. Acest lucru a alimentat acuzațiile edilului și aliaților săi politici că, de fapt, România a vrut să-i facă un serviciu electoral Maiei Sandu și partidului său, PAS.

Totuși, există destul de multe semne de întrebare legate de veridicitatea orientării pro-europene a lui Ceban, în condițiile în care în 2014, pe când era deputat socialist, acesta s-a declarat împotriva Acordului de Asociere a Moldovei cu UE, despre care spunea că „va lovi multe domenii ale economiei moldovenești”.

HotNews a încercat să obțină un interviu cu Ion Ceban, dar primarul Chișinăului nu a dat curs solicitării noastre. În schimb, ne-am întâlnit cu unul din aliații săi din blocul „Alternativa”, Ion Chicu. El a fost ministru de finanțe în guvernul condus de Plahotniuc. A fost apoi și premier al țării, între 2019 și 2020, când președinte era pro-rusul Igor Dodon.

Ion Chicu. Foto: Adi Iacob / Hotnews

Acum, Chicu se declară deranjat că doar PAS își „asumă exclusivitatea” orientării pro-europene și spune că acest lucru reprezintă chiar „o carență a politicii externe a țării”: „Integrarea europeană a unui stat are nevoie de o susținere largă, nu poate fi vorba de o monopolizare”.

Mai mult, această asociere între integrarea europeană și PAS ar face chiar rău acestui proces, crede Chicu, pentru că, „pe fondul eșecurilor acestei guvernări, scade și nivelul de susținere a integrării europene în Republica Moldova”.

Chicu spune că și referendumul de anul trecut (care a trecut la limită, cu 13.500 voturi) ar fi arătat o majoritate mai mare pro-europeană, dacă nu ar fi fost organizat în același timp cu alegerile prezidențiale. „A fost un exercițiu electoral pentru a-i asigura doamnei Sandu un scor mai mare”, crede politicianul din blocul „Alternativa”.

Ion Chicu are mai multe reproșuri față de actuala guvernare, precum prețurile mari sau lipsa de transparență față de populație în privința unor chestiuni precum prețul gazelor: „Oamenii ar trebui să știe de ce este atât de scump gazul și care este prețul de achiziție”.

Radu Marian, vicepreședinte PAS: „Veniturile au crescut mai mult decât rata inflației”

În replică, Radu Marian, deputat și vicepreședinte al PAS, spune că acuzația este una politicianistă pentru că energia este mai scumpă în Republica Moldova (decât în Ucraina de exemplu), pentru că „noi depindem e importuri, de carburanți, gaze naturale și așa mai departe: „Unde putem face ceva și facem este să creștem producția de electricitate”.

Radu Marian. Foto: Adi Iacob / Hotnews

În ceea ce privește nivelul de trai al oamenilor, parlamentarul PAS nu contestă prețurile mari, dar spune că veniturile cetățenilor au crescut mai mult decât rata inflației „care a fost cumulativă în acești ani de 60%” (n.r.- rata inflaţiei în perioada august 2021 – august 2025 a fost 66,70%)

„Pensia medie s-a dublat de la 2.000 de lei la 4.300 lei (n.r.- 1117 RON), salariul minim s-a majorat de la 2.200 în sectorul public și 2.900 în sectorul privat la 5.500 (1.430 RON), iar salariul mediu a crescut de la 8.000 lei la 16.000 lei moldovenești (n.r.- 4100 RON), explică Radu Marian.

Vicepreședintele PAS a apărut recent într-un videoclip făcut cu tehnologia deep fake, menit să-l discrediteze. „Era o înregistrare falsă cu vocea mea în care părea că vorbesc cu cineva din regiunea transnistreană, astfel încât să facem mai puține secții (n.r- de votare). Am raportat la TikTok și videoclipul a fost scos”, a mai explicat Radu Marian.

„Nu există în acest moment în lume un model economic mai bun decât Uniunea Europeană”

Dacă vorbești cu moldovenii pe străzile Chișinăului, părerile sunt împărțite legat de viitorului țării. Am vorbit cu oameni care sunt convinși că „nu există în acest moment în lume un model economic mai bun decât Uniunea Europeană”. Dar există și cetățeni care spun că „Republica Moldova trebuie să rămână independentă” și că în UE și-ar pierde acest statut.

Arcul de Triumf din Chișinău. Foto: Adi Iacob / Hotnews

„Este adevărat că opinia publică din Republica Moldova este diferită, de la nord la sud și de la est la vest, inclusiv din perspectivele de orientare geopolitică. Este ok ca oamenii să aibă păreri diferite. Noi susținem acest pluralism, această diversitate. Ceea ce nu este ok este ca un actor străin să ne divizeze, să se implice în treburile interne și să încerce să-și promoveze propria identitate”, ne-a declarat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău.

