Sociolog, despre sondajele făcute înainte de alegerile prezidențiale: „Ai zice că există un cartel menit să impună o narațiune unitară”

Sociologul Barbu Mateescu afirmă vineri, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, că deja încep să se adună „sondăjelele”, adeseori cu diferențe semnificative, înaintea alegerilor prezidențiale programate la finalul acestui an, precizând că „nu toate cele care ajung la mine sunt publice”. El mai afirmă că „ai zice că există un cartel CURS-CIRA-Sociopol (PSD-PNL-AUR) menit să impună o narațiune unitară”, dar „de fapt, lucrurile sunt mai haotice”.

„Deja apucă să se adune sondăjelele. Nu toate cele care ajung la mine sunt publice. Iar deseori sondajul A, realizat înainte de sondajul B, ajunge în spațiul public după B (și pare «mai nou», pentru că nimeni nu se uită la datele de efectuare). Lucrul ăsta se întâmplă uneori din cauze obiective”, a scris sociologul, în postarea lui.

Barbu Mateescu remarcă faptul „că cine îl măsoară pe Cristian Diaconescu îl are la 5-7%, cifrele fiind valabile pentru toate firmele” de sondare și că liderul PNL, Nicolae Ciucă „stă mai bine în sondajele în care nu e măsurat Cristian Diaconescu decât în cele în care e măsurat Cristian Diaconescu”.

Ce mai observă Barbu Mateescu:

„ Scorul lui Geoană depinde de comanditarul sondajului. Prietenii PSD, PNL și AUR îl dau la 14-15%. Ceilalți la semnificativ mai mult.

Scorul lui Geoană depinde de comanditarul sondajului. Prietenii PSD, PNL și AUR îl dau la 14-15%. Ceilalți la semnificativ mai mult. Invers la Ciolacu. CURS, CIRA și Sociopol îl văd la 25%+. Pe restul pieței sondajelor este, mai ales în urma anunțării candidaturii, la 20-22%, semnificativ peste iunie-iulie când se afla în spațiul 17-18%.

Sociopol (a.k.a. Mirel Palada) e singurul loc unde-l vezi pe Simion la mai mult de 15%. Ca să fiu mai clar, Sociopol îl vede în primii doi dar în niciun alt sondaj nu este în primii TREI.

Ciucă are scoruri de 16-19% și se află pe locul doi în sondajele CURS (al cărui patron e căsătorit cu o parlamentară PSD) și CIRA (PNL).

Dar, înainte să sărim la concluzii, niciunul din aceste sondaje nu îl măsoară pe Cristian Diaconescu. Va fi interesant să vedem scorul lui Ciucă în sondajele CURS și CIRA când vor începe să-l măsoare pe Diaconescu.

În sondajele care-l măsoară și pe Cristian Diaconescu, Ciucă este în spațiul 6-10% și, în clasament, al șaselea (la Sociopol al 5-lea).”

Conform sociologului, CURS „a subestimat în sondaje scorurile obținute la vot de USR și candidații USR încă de prin 2019. Scoatem CURS din peisaj și scorurile Elenei Lasconi sunt în spațiul 13-17%”.

El mai remarcă faptul că europarlamentara Diana Șoșoacă „are scor cu o singură cifră doar în sondajul CURS (un 5% care este mult-mult sub ce văd toate celelalte institute) și la Sociopol/Palada (9%) care (…) îl cotează pe Simion cu un scor mai mare decât celelalte firme. Cu aceste două excepții vorbim de un 10-14%”.

„Din descrierile de mai sus ai zice că există un cartel CURS-CIRA-Sociopol (PSD-PNL-AUR) menit să impună o narațiune unitară. De fapt lucrurile sunt mai haotice. CURS îl dă pe Ciolacu la 7% peste absolut orice alt sondaj, inclusiv cele ale PNL și AUR. Sociopol îl strecoară pe Simion printre primii doi, în timp ce CURS și CIRA țin steagul sus pentru ideea că Ciucă intră în turul doi (sau trebuie să intre în turul doi). CIRA în sondaj față-în-față o vede foarte bine pe Șoșoacă, în timp ce CURS – tot față-în-față – îi vede un scor foarte slab. (Aproape că m-aș gândi vizavi de CURS că au nimerit peste o «spirală a tăcerii» de votanți PSD-dar-Șoșoacă și de aceea Ciolacu e așa sus, iar Șoșoacă așa jos). Deci nu e ordine și disciplină”, afirmă Barbu Mateescu.

„În confuzie: Ciolacu – 25-32% dacă ții cu coaliția de guvernare sau AUR, altfel 20-22%. Geoană – 14-15% dacă ții cu coaliția sau AUR, altfel 17-21%. Lasconi – 13-17%. Șoșoacă 10-14%; idem Simion. Ciucă – 6-10%. C. Diaconescu – 5-7%”, mai scrie sociologul.

Potrivit lui Barbu Mateescu, sunt câteva ipoteze și lucruri de urmărit în sondajele de opinie privind șansele candidaților anunțați:

„ Dacă Geoană este (lăsând la o parte sondajele comandate de coaliția de guvernare) într-un trend descendent din iunie încoace. După europarlamentare era la 26%, de atunci n-a mai apărut nicicând la 22%+. Verifield (USR) îl dă chiar pe locul 2 acum, după Ciolacu.

Dacă Geoană este (lăsând la o parte sondajele comandate de coaliția de guvernare) într-un trend descendent din iunie încoace. După europarlamentare era la 26%, de atunci n-a mai apărut nicicând la 22%+. Verifield (USR) îl dă chiar pe locul 2 acum, după Ciolacu. Dacă vedem efectele anunțării candidaturii lui Ciolacu. Semnalele sunt ambigue.

Dacă Ciucă mai crește un pic, fiind într-o ofensivă comunicațională majoră și nemaiavând de fapt unde să scadă.

Dacă C. Diaconescu e oprit de la a mai candida. Profil de diplomat, ok, dar nu ia procente de la Geoană, ba chiar trage în jos PNL-ul la parlamentare cu scorul lui Ciucă cu tot, deci dacă totul a fost o operațiune «bine gândită» de fapt a fost prost gândită. Sau bine gândită pentru a preschimba coaliția PSD+PNL de acum într-una PSD+AUR. Știu că acest paragraf e amețitor, dar suntem într-un moment când se decid ridicol de multe lucruri în ridicol de puțin timp.”

Sondaj CIRA, la comanda PNL: Ciolacu și Ciucă intră în turul II al prezidențialelor

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciucă, ar urma să își dispute turul doi al alegerilor prezidențiale, arată un sondaj realizat la comanda PNL și publicat pe 5 septembrie. Şi în privinţa alegerilor parlamentare, PSD se află pe primul loc, cu 31%, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 22% şi de AUR, cu 14%, potrivit News.ro.

Sondajul a fost realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), în perioada 24.08.2024 – 30.08.2024.

Conform sondajului comandat de PNL, în privinţa intenţiilor de vot la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, se află pe primul loc, cu 25% din voturi, Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, pe locul al doilea, cu 16%, în timp ce Mircea Geoană, candidat independent, ar fi pe locul al treilea, cu 14%.

Liderul AUR, George Simion, şi Elena Lasconi, preşedinta USR, ar fi la egalitate, cu 13%, iar Diana Şoşoacă, preşedinta S.O.S, ar primi 11%. Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, ar luat 3%, Ludovic Orban din partea Forţa Dreptei, 1%, iar Cozmin Guşă, ca independent, 1%.

Volumul eşantionului a fost de 1099 de subiecţi iar metoda culegerii- Face-to-Face, pe teren, la domiciliul respondenţilor. Marja de eroare este de +/- 3%.

Sondaj CURS: Tot liderii PSD și PNL ajung în finală

Un sondaj CURS realizat în perioada 6-22 august arăta că liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciucă, ar putea să-și dispute finala alegerilor prezidențiale.

Conform acestui sondaj, pe primul loc în preferințele electoratului pentru alegerile prezidențiale se află Marcel Ciolacu, cu 32%, urmat de Nicolae Ciucă (PNL) – 19%.

Pe următoarele locuri se plasează Mircea Geoană (independent) – 15%, George Simion (AUR) – 14%, Elena Lasconi (Alianța Dreapta Unită) – 11%, Diana Șoșoacă (SOS România) – 5%, altul (sub 1% fiecare) – 4%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1067 de respondenți, cu o marjă de eroare de +/-3% la un nivel de încredere de 95%. Metoda de culegere a datelor a fost față-în-față, la domiciliul respondenților.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) este deținut de Iosif Buble, proprietar al site-ului stiripesurse.ro și soțul deputatei PSD Diana Tușa.

Sondaj INSCOP: Mircea Geoană, pe primul loc

Rezultatele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro publicate pe 4 iulie arătau că 26,7% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană – independent, 17,8% pentru Marcel Ciolacu – PSD , 14,3% pentru Elena Lasconi – USR, iar 13,4% pentru Diana Şoşoacă – SOS Romania (12,5% în mai), în timp ce pentru Nicolae Ciucă – PNL ar opta 11,9%.

Fondat în 2013, INSCOP Cercetare SRL este deținut de Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca, potrivit Radio Europa Liberă.

Remus Ioan Ștefureac este unul dintre cei șase administratori ai Niro Investment Group. Patronul NIRO, Dumitru Nicolae, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni în dosarul Microsoft pentru trafic de influență.