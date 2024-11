Sorin Grindeanu, după inaugurarea noului tren electric: „În următorii 4 ani, România va beneficia de un total de 189 de trenuri electrice noi”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a scris miercuri, pe Facebook, după ce s-a plimbat împreună cu premierul Ciolacu, cu noul tren electric Alstom, că România va avea aproape 200 de trenuri electrice noi până în 2028, următoarele 36 fiind programate să ajungă în țară până în 2026.

„Primul tren nou achiziționat de Ministerul Transporturilor (prin ARF), în ultimii 22 de ani, circulă de astăzi pe ruta București-Brașov! Acesta a fost achiziționat, împreună cu alte 36 trenuri, în baza unui contract în valoare de 1,7 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport 2021-2027”, scrie Sorin Grindeanu.

El spune că celelalte 36 de trenuri prevăzute în contract vor ajunge în România în următorii doi ani și vor circula pe rutele următoare:

– București-Suceava;

– București-Iași, via Pașcani;

– București-Constanța;

– București-Timișoara via Brașov, Arad;

– București-Craiova;

– București-Arad, via Craiova, Orșova;

– București-Petroșani-Deva;

– București-Cluj-Napoca;

– București-Brașov;

– Brașov-Cluj-Napoca, via Deda;

– Cluj-Napoca-Timișoara, via Deva, Arad;

– București-Galați;

– Cluj-Napoca- Iași.

„În prezent, sunt în derulare alte 4 contracte pentru achiziționarea a încă 82 trenuri noi, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin Fondul pentru Modernizare. Astfel, toate cele 5 contracte prevăd inclusiv achiziționarea suplimentară a încă 9 trenuri (prin act adițional).În plus, sunt în pregătire licitații pentru achiziționarea a încă 58 de trenuri electrice noi și 12 trenuri cu hidrogen”, mai scrie Grindeanu în postare.

El susține că România va primi, în următorii patru ani, 189 de trenuri electrice noi, 39 de locomotive noi. De asemenea, Grindeanu afirmă că, în aceeași perioadă de timp, vor fi modernizate 75 de locomotive și 139 de vagoane.

Miercuri a fost inaugurat primul drum al noului tren electric cumpărat de România în ultimii 20 de ani, pe ruta București – Brașov.