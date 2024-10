SRI: Elena Lasconi nu a fost colaboratoare sau angajată

Președinta USR a publicat miercuri, pe Facebook, un răspuns oficial al SRI, care arată că aceasta nu a fost colaboratoare sau angajată a serviciului. Răspunsul vine în urma unei solicitări cerute chiar de candidata la Cotroceni.

„Doamna Elena Valerica Lasconi nu a avut calitatea de angajat și nu a colaborat cu Serviciul Român de Informații. Totodată, vă aducem la cunoștință că instituția noastră nu are legătură cu modalitatea de obținere de către persoana sus-menționată a dreptului de proprietate a bunului imobil la care faceți referire”, se arată în răspunsul SRI, postat astăzi de Lasconi.

Solicitarea lui Lasconi către SRI vine „după linșajul la care am fost supusă, să spună dacă am lucrat cu ei, dacă mi-au luat casă, așa cum se tot minte în spațiul public. Răspunsul e clar: am fost atacată pe nedrept”, referindu-se la acuzațiile lansate în spațiul public, în luna septembrie. Atunci, Elena Lasconi a fost acuzată de către Rareș Bogdan și Silviu Mănăstire că a colaborat cu Serviciul Român de Informații și că a fost șefa de cabinet a fostului director Radu Timofte, conform G4media.

De asemenea, Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat apartament cu banii primiți de la SRI.