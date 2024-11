Nicolae Ciucă, reacție după dosarul DNA: „PSD a dat drumul la robinetul de fake-news. Totul pentru acoperirea scandalului Nordis”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a explicat marți seară că, în urma unei plângeri penale făcute de președintele AUR, George Simion, privind panourile electorale ale PNL care promovau cartea intitulată „Un ostaș în slujba țării”, a fost deschisă „o lucrare in rem”, dar subliniază că „e cale lungă de la lucrare la dosar”.

Ciucă susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că liberalii nu au „nimic de ascuns” privind această cheltuială și arată cu degetul spre scandalul Nordis, în care este implicat contracandidatul său la președinție, premierul social-democrat Marcel Ciolacu.

„PSD a dat drumul la robinetul de fake-news. Totul pentru acoperirea scandalului Nordis. George Simion, aşa cum este bine cunoscut în spaţiul public, a făcut o plângere penală la Parchetul General la finalul lunii august pentru panourile electorale ale PNL. La orice plângere conformă se deschide, potrivit legii, o lucrare in rem. E cale lungă de la lucrare la dosar, aşa cum susţine PSD pe surse”, a scris Ciucă.

El a adăugat că, potrivit acestei logici, şi Marcel Ciolacu ar avea dosar penal la DNA.

„Diferenţa majoră este că domnul Ciolacu chiar s-a plimbat cu avionul privat la Nisa, iar pe acest subiect a fost depusă o plângere penală. Deci, dacă ar fi să folosim logica PSD, atunci ar trebui să spună că şi preşedintele lor are dosar penal la DNA”, mai afirmă liderul liberal.

El a subliniat că poate fi anchetată cheltuiala PNL în ceea ce priveşte panourile publicitare, întrucât liberalii nu au „nimic de ascuns”.

„Oricine poate cerceta această cheltuială a PNL cu panourile. Noi suntem transparenţi şi nu avem nimic de ascuns, spre deosebire de Ciolacu şi PSD. Marcel Ciolacu, unde sunt documentele de plată pentru zborul privat de la Nisa?”, a conchis Ciucă în postare, potrivit News.ro.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început urmărirea penală in rem în scandalul folosirii a 2 milioane de euro pentru panourile publicitare care promovau cartea lui Nicolae Ciucă, intitulată „Un ostaș în slujba țării”, a anunțat marți Antena 3 CNN, citând o adresă a procurorilor în care se preciza că s-a dispus urmărirea penală din 8 august. Ulterior, DNA a anunțat că există un dosar penal înregistrat în 2 septembrie vizând folosirea fondurilor de la AEP pentru promovarea cărții.

„La solicitarea mass media și în referire la informațiile vehiculate în spațiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărți aparținând unui candidat la alegerile prezidențiale, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nicio persoană. Menționăm faptul că dosarul a fost înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție la data de 02.09.2024 în urma trimiterii pe cale administrativă de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unei sesizări formulată de către o persoană fizică. Direcția Națională Anticorupție își reafirmă ralierea la principiile statului de drept, în care instrucția penală este efectuată într-un mod independent și imparțial, cu respectarea dispozițiilor legale” au transmis procurorii anticorupție, într-un comunicat de presă.

Pe 7 august, publicația de investigații Snoop.ro a dezvăluit că cele 400 de panouri ale „Ostașului Ciucă” au costat 2 milioane de euro din bani publici.

Luni seară, Nicolae Ciucă i-a cerut premierului social-democrat Marcel Ciolacu demisia din funcție, după dezvăluirile făcute de G4 Media despre deplasarea liderului PSD la Nisa cu un avion privat închiriat de firma Nordis. Această cerere a venit într-o dezbatere organizată de Antena 3, în paralel cu cea de la Digi24, în care Ciucă și Ciolacu au apărut, prin videoconferință, pe rând.

Zborul cu jet privat la Nisa al liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol de la sfârșitul lunii mai 2022 a fost plătit către Țiriac Air de Nordis Travel, agenția de turism a grupului Nordis, a dezvăluit marți G4Media.ro, citând surse politice și din mediul de business.

Marcel Ciolacu a spus luni seară, la Pro TV, că „dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal”.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viaţa mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Şi eu, ca şi toată lumea, avem şi o viaţă privată (…) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context, de campanie electorală”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu pentru Stirile Pro TV.

Liderul PSD a mai spus luni că are toate facturile și toate bilete și că „toată lumea îmi caută toate extrasele de cont”.