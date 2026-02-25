StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Lux accesibil”. Corina a pornit o afacere din dorința de a crea „un univers al femeii”

Povestea Sakro a pornit din dorința Corinei Radu de a crea un brand care să îmbine eleganța cu accesibilitatea. Cu 16 ani de experiență în industria financiară și activă în continuare într-un job de corporație, antreprenoarea a construit businessul ca pe un proiect personal, pornind de la ideea de „affordable luxury”: bijuterii simple, din oțel inoxidabil placat cu aur sau argint, dedicate femeilor care își doresc accesorii discrete, dar accesibile. Brandul se dezvoltă atât prin magazinul online și showroomul propriu, dar și printr-o rețea de locații partenere din trei orașe, cu planuri de extindere în perioada următoare.

Participarea la programul BT Stup „Avânt în antreprenoriat” a venit pentru Corina ca o oportunitate de a-și consolida cunoștințele și de a înțelege mai bine mecanismele unei afaceri aflate la început de drum. Antreprenoarea spune că experiența a fost utilă nu numai prin informațiile practice primite, ci și prin interacțiunea cu alți participanți, schimbul de idei și confirmarea faptului că multe dintre provocările întâlnite în antreprenoriat sunt firești în această etapă.

