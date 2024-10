Steaguri nord-coreene în localități cucerite de ruși în Ucraina? Ce spune șeful combaterii dezinformării din Kiev

O fotografie cu un presupus steag nord-coreean ridicat alături de un steag rus într-o localitate ucraineană cucerită recent de ruși circulă pe rețelele de socializare. Totodată, Andrii Kovalenko, șeful Centrului de Combatere a Dezinformării a Ucrainei, a avertizat că Rusia încearcă să amplifice narațiunea privind prezența nord-coreenilor în Rusia pentru a fi mobilizați în Ucraina pentru a răspândi teamă.

Ofițeri ai aliatului Kremlinului se află deja în teritoriile ocupate din Ucraina, au spus oficiali din cadrul serviciilor secrete militare ucrainene.

Soldații nord-coreeni susțin trupele rusești pe câmpul de război, iar unii s-ar putea să fi fost deja uciși și răniți, au declarat oficialii sud-coreeni și ucraineni acum două săptămâni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la rândul său că aproape 10.000 de soldați nord-coreeni sunt antrenați pentru a se alătura armatei Rusiei.

Șeful serviciilor secrete militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a declarat că primul grup de 2.600 de soldați va fi desfășurat în regiunea Kursk a Rusiei, unde Ucraina a început o incursiune transfrontalieră în august și deține încă zone semnificative de teritoriu. El a spus că aproape 11.000 de soldați nord-coreeni se află în Rusia și vor fi „gata să lupte” în Ucraina până la 1 noiembrie.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat sâmbătă că nu poate confirma informaţiile potrivit cărora Coreea de Nord a trimis trupe în Rusia care ar putea fi desfăşurate pe frontul din Ucraina, dar a adăugat că o astfel de mişcare, dacă se confirmă, ar fi îngrijorătoare.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 21 octombrie, după discuții cu președintele sud-coreean, că implicarea trupelor nord-coreene în războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei ar fi o „escaladare semnificativă”.

Luni, 21 octombrie, pe X (fost Twitter) este distribuită intens o fotografie, a cărei autenticitatea nu a fost stabilită, care arată un steag nord-coreean alături de un drapel rus lângă o localitate ocupată de ruși în direcția Pokrovski din Donețk.

⚡️The 🇷🇺Russians planted the 🇰🇵North Korean flag on a field near the recently captured village of Tsukuryne in the 🇺🇦Donetsk region pic.twitter.com/TOMFIRDZfs

Cu toate acestea, Andrii Kovalenko, șeful Centrul ucrainean de Dezinformare, a avertizat că Rusia încearcă să amplifice narațiunea cu Coreea de Nord pe post de propagandă, pentru a inspira teamă.

🇰🇵 After a photo surfaced online showing a North Korean flag near Tsukuryne, Donetsk region, Andriy Kovalenko, head of the Center for Countering Disinformation, warned that Russia is trying to amplify the North Korea narrative as fear propaganda.



"There will be stories about… pic.twitter.com/qegH2XFvFi