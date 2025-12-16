SUA suspendă după doar 3 luni un acord important semnat cu Marea Britanie în timpul vizitei în care s-a anunțat „reînnoirea” relației speciale dintre cele două țări

Donald Trump alături de premierul britanic Sir Keir Starmer în timpul unei conferințe de presă pe care cei doi au susținut-o înainte de întâlnirea cu liderii din sectorul tehnologic, FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia Images

Statele Unite au suspendat un important acord tehnologic pe care l-a semnat cu Marea Britanie în septembrie, menit să consolideze legăturile în domeniile inteligenței artificiale, calculului cuantic și energiei nucleare civile, a dezvăluit luni publicația Financial Times, citată de Reuters.

Oficiali britanici au confirmat luni că SUA au suspendat acordul săptămâna trecută, adăugând în comentarii făcute pentru FT că administrația președintelui american Donald Trump făcea presiuni pentru ca Marea Britanie să ofere concesii în domenii comerciale din afara parteneriatului tehnologic.

Potrivit publicației financiare, suspendarea acordului a venit după ce oficialii americani au devenit din ce în ce mai frustrați de lipsa de disponibilitate a Marii Britanii de a aborda așa-zisele bariere comerciale netarifare – inclusiv regulile și reglementările care guvernează produsele alimentare și bunurile industriale.

„Relația noastră specială cu SUA rămâne solidă, iar Regatul Unit este ferm angajat să se asigure că Acordul pentru Prosperitate Tehnologică oferă oportunități oamenilor care muncesc din greu în ambele țări”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta.

Acordul, semnat în timpul vizitei președintelui SUA în Marea Britanie

Cele două țări au convenit asupra „Acordului pentru Prosperitate Tehnologică” privind inteligența artificială, calculul cuantic și energia nucleară civilă în timpul vizitei lui Trump în Marea Britanie, în septembrie. În timpul vizitei el a avut parte de o recepție fastuoasă, fiind întâmpinat chiar de regele Charles, care l-a găzduit apoi la Palatul Windsor.

În conversațiile cu guvernul britanic și mediul de afaceri Trump a fost însoțit de mai mulți directori ai unor mari companii tehnologice din SUA, inclusiv Jensen Huang, șeful Nvidia. Producătorul american de cipuri a devenit cea mai valoroasă companie din lume datorită creșterii explozive pentru produsele sale, alimentată de „boom”-ul dezvoltării inteligenței artificiale.

Ca parte a Acordului Pentru Prosperitate Tehnologică semnat de președintele american și premierul britanic Sir Keir Starmer, Nvidia a anunțat că va instala 120.000 de unități de procesare grafică în întreaga Britanie – cel mai mare număr în Europa.

„Am reînnoit relația specială” dintre SUA și Marea Britanie

În deschiderea unei conferințe de presă susținută alături de Trump, Sir Keir Starmer a lăudat legăturile istorice dintre Marea Britanie și Statele Unite, adăugând că ambele țări sunt „gata să definească împreună acest secol”.

„Am reînnoit relația specială pentru o nouă eră”, a subliniat liderul de la Londra.

„Regatul Unit și Statele Unite stau împreună, ca parteneri principali în domeniul apărării, parteneri principali în comerț, iar prin acordul revoluționar pe care l-am încheiat în luna mai și prin acordul pe care tocmai l-am semnat în această după-amiază, ne confirmăm statutul de parteneri principali în domeniul științei și tehnologiei, gata să definim împreună acest secol”, a adăugat Sir Keir Starmer.

SUA sunt cel mai mare partener comercial al Marii Britanii, iar marile sale companii din domeniul tehnologiei au investit deja miliarde de dolari în operațiunile lor din Regatul Unit.