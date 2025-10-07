SuperLiga: Care au fost vedetele etapei a 12-a
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător, notează lpf.ro.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 12-a:
Unirea Slobozia – Dinamo 0 – 1, Stipe Perica (Dinamo)
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Universitatea Cluj 2 – 1, Jozef Dolny (FK Csíkszereda)
FC Argeș Pitești – FC Petrolul Ploiești 0 – 1, Adi Chică-Roșă (Petrolul)
FC Rapid – Farul Constanța 3 – 1, Alexandru Dobre (Rapid – FOTO)
CFR 1907 Cluj – FC Hermannstadt 2 – 1, Louis Munteanu (CFR)
FCSB – Universitatea Craiova 1 – 0, Juri Cisotti (FCSB)
SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus 4 – 0, João Lameira (Oțelul)
FC Botoșani – UTA Arad 2 – 1, Sebastian Mailat (FC Botoșani)
