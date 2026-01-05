SuperLiga: CFR Cluj l-a vândut, pentru 7 milioane de dolari, pe atacantul Louis Munteanu la un club din SUA

Louis Munteanu se bucură după meciul de fotbal dintre România și Austria, din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial 2026, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 12 octombrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, luni, într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, transferul atacantului Louis Munteanu la gruparea americană DC United.

„Cluburile CFR 1907 Cluj și DC United au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Louis Munteanu la formația din Statele Unite ale Americii. Îți mulțumim, Louis, pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră!”, a precizat CFR Cluj.

Gruparea din Washington anunță la rândul său transferul și menționează că suma plătită pentru Louis Munteanu se ridică la 7 milioane de dolari, scrie Agerpres.

„DC United l-a transferat pe internaționalul român Louis Munteanu de la CFR Cluj, printr-un transfer definitiv. Munteanu se va alătura lotului în calitate de «jucător desemnat» până la primirea vizei P-1 și a certificatului internațional de transfer (ITC). DC United a semnat pe Louis Munteanu un contract pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-2029, cu o opțiune de transfer de partea clubului pentru încă un sezon. DC United l-a transferat pe atacantul în vârstă de 23 de ani în schimbul sumei de 7 milioane de dolari, un record pentru club”, notează DC United pe site-ul său oficial.

Directorul general al DC United, Erkut Sogut, a declarat că atacantul român are „o calitate naturală de a înscrie”.

„Louis este un tânăr atacant dinamic a cărui abilitate de finalizare îl fac o completare excelentă pentru ofensiva noastră. Mișcarea sa fără minge, ritmul de muncă neobosit, capacitatea de a crea spații și finalizarea instinctivă în ultima treime ca adăuga o nouă dimensiune atacului nostru. Câștigarea titlului de golgheter în Superliga în primul său sezon la CFR Cluj este o dovadă a calității sale naturale de a marca goluri. Acest lucru, coroborat cu experiența sa europeană la o vârstă atât de fragedă, l-a diferențiat de ceilalți jucători, motiv pentru care am fost hotărâți să-l aducem la club. Suntem încântați să-l primim în echipă”, a afirmat Sogut.

La rândul său, Louis Munteanu s-a arătat încântat de transfer, pe care l-a caracterizat drept o nouă provocare în cariera sa.

„Sunt incredibil de încântat să mă alătur echipei DC United. Washington este un oraș minunat, iar această mutare înseamnă foarte mult pentru mine. MLS este o provocare nouă pentru mine și sunt pe deplin dedicat să dau tot ce am mai bun pentru a ajuta acest club în sezonul următor. Odată cu Cupa Mondială care va avea loc în America de Nord, fotbalul american va fi în centrul atenției, iar eu vreau să fac parte din acel moment. Discuțiile cu antrenorul principal Rene Weiler și cu directorul sportiv Erkut Sogut mi-au arătat că se construiește ceva special aici. Sunt mândru să fac parte din acest proiect”, a menționat Munteanu.

Ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, Louis Munteanu a bifat 63 de apariții, a marcat 28 de goluri și a oferit 9 pase decisive în tricoul alb-vișiniu. La finalul sezonului trecut, el a câștigat titlul de golgheter al Superligii, cu 23 de reușite.

În cariera sa de până acum, atacantul a jucat la formațiile Farul Constanța, Fiorentina și CFR Cluj.