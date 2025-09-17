SuperLiga: Patronul FC Botoșani, înainte de meciul cu FCSB: „L-aș demite pe antrenorul lor”

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a prefațat meciul cu FCSB din etapa a zecea din SuperLiga.

Omul de afaceri a vorbit despre situația clubului bucureștean, unde finanțatorul Gigi Becali dictează totul, inclusiv schimbările făcute de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii în timpul meciurilor.

Valeriu Iftime: „L-aș demite pe antrenorul de la FCSB”

„Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit, sau leul rănit. Au nevoie de puncte.

L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată. Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical. Adică «Domne face tot și antrenorii sunt chiar de pomană». Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa.

Eu n-am vrut să îl supăr. După meciul cu Csikszereda, a intrat domnul Becali întâmplător la televizor, așa ca un pisoi: «Noi suntem o echipă slabă». Băi, nu e niciodată pisoi domnul Becali. Acolo e ideea de a adormi presa“, a spus Iftime, potrivit as.ro.

FC Botoșani – FCSB se va disputa vineri, de la ora 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Gazdele ocupă locul 4,cu 16 puncte, iar oaspeții se află pe locul 11, cu 7 puncte.