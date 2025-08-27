SuperLiga: Petrolul Ploiești a transferat un mijlocaș camerunez

Mijlocașul camerunez Danel Dongmo (24 de ani) a semnat cu Petrolul Ploiești, potrivit unui anunț făcut de clubul din SuperLiga.

Danel Dongmo, transferat de Petrolul Ploiești

„Clubul nostru a incheiat, astăzi, formalităţile legate de legitimarea jucătorului camerunez Danel Dongmo, cel care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani cu FC Petrolul Ploieşti.

Dongmo joacă pe postul de mijlocaş central şi s-a format in Franţa, la Troyes, bifând două meciuri inclusiv în primul eşalon din Hexagon, în ediţia 2022-2023.

Anul trecut a semnat cu Vardar Skopje, unde a câştigat Cupa Macedoniei de Nord, calificându-se astfel în preliminariile Conference League, în care a jucat la începutul acestei stagiuni”, a precizat gruparea prahoveană.

Petrolul se află pe locul 12 în SuperLiga, cu 6 puncte după 7 etape, iar în runda următoare va juca pe terenul echipei Farul Constanța. Meciul va avea loc luni, 1 septembrie, de la ora 21:00.