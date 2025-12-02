SuperLiga: Sorin Cârțu vede o favorită în lupta strânsă pentru un loc în play-off: „E foarte greu de combătut”

Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, consideră că FCSB va termina sezonul regulat în top 6, iar în play-off va ajunge și FC Argeș.

Deși FCSB se află pe locul 9 în prezent, Cârțu e sigur că gruparea bucureșteană va urca în clasament. A vorbit și despre celelalte echipe care se vor lupta pentru titlu.

Sorin Cârțu: „FC Argeș mi se pare mult mai constantă, o echipă grea”

„E chestie și de șansă de multe ori, asta ne-a lipsit aseară. Era și normal să ni se întâmple așa, că erau 3-4 echipe care stăteau cu degetele încrucișate. Vă dați seama, Dinamo, Rapid și Botoșani, toți se uitau și ne doreau răul într-un fel. FCSB, ușor, ușor, o să prindă play-off-ul fără probleme.

Nu știu, nu vreau să le analizez șansele celor de la CFR Cluj. Este un meci foarte important și pentru noi, și pentru ei. La ce arată echipa eu zic că putem să ne bazăm pe evoluții bune și cu CFR, și cu Sparta Praga.

În Cupă e posibilitate să rulezi și alți jucători, nu știu care e decizia antrenorilor sau ce vor face. Deocamdată cel mai important meci este cu CFR, de duminică, și după partida cu Sparta Praga.

Cred că aici se va alege a 6-a echipă, dintre FC Argeș, Farul, U Cluj, Oțelul. FC Argeș mi se pare mult mai constantă, foarte greu de combătut. O echipă grea. Punctele avans se pot pierde ușor dacă ai câteva rezultate proaste. E o echipă care joacă, care are un echilibru în apărare și atac”, a declarat Cârțu, potrivit fanatik.ro.

