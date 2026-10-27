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Actualitate

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35

Victor Cozmei
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România „a primit un avion în plus” de la Norvegia, drept compensație pentru întârzierea livrării flotilei de 32 de avioane de vânătoare F-16 cumpărate în 2022, spunea recent în Parlament ministrul Apărării Radu Miruță. În realitate, numărul avioanelor primite în plus de către România este mai mare, după cum a aflat HotNews de la MApN. 

  • România a cumpărat în 2022 de la Norvegia 32 de avioane F-16. Ele toate trebuiau să ajungă în țară inițial până la finalul anului 2025, însă livrările au întârziat.  
  • Câte avioane operaționale F – 16 avem și la câte ajungem.

În noiembrie 2022 România semna cu Guvernul Regatului Norvegiei un contract de 388 de milioane de euro pentru 32 de avioane F-16, motoare de rezervă și suport logistic. 