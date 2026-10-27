Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35

În noiembrie 2022 România semna cu Guvernul Regatului Norvegiei un contract de 388 de milioane de euro pentru 32 de avioane F-16, motoare de rezervă și suport logistic.

România „a primit un avion în plus” de la Norvegia, drept compensație pentru întârzierea livrării flotilei de 32 de avioane de vânătoare F-16 cumpărate în 2022, spunea recent în Parlament ministrul Apărării Radu Miruță. În realitate, numărul avioanelor primite în plus de către România este mai mare, după cum a aflat HotNews de la MApN.

Primele avioane trebuiau să vină începând cu finalul anului 2023, iar ultimele livrări trebuiau făcute până la final de 2025. Până în prezent, însă, au fost livrate doar 21 de avioane.

La solicitarea HotNews, Ministerul Apărării a confirmat că a negociat o compensație de la Norvegia pentru întârzierile din contract.

„Având în vedere unele întârzieri apărute în livrarea celor 32 de avioane F-16, partea română, în urma negocierilor purtate cu partea norvegiană, a obținut livrarea suplimentară a 3 avioane care pot fi utilizate la sol, în procesul de instruire a personalului tehnico-ingineresc”, a transmis MApN pentru HotNews.

Când va fi livrat primul avion F-16 extra

Livrarea primului avion din cele 3 oferite drept compensație, „este estimată a fi efectuată în intervalul cuprins între trim. IV 2026 – trim. I 2027”.

„De asemenea, partea norvegiană, în urma negocierii, a suplimentat pachetul de piese și consumabile necesare operării aeronavelor care va fi oferit părții române, fără majorarea valorii contractului deja semnat”, mai detaliază Armata în răspunsul oferit HotNews.

Avem 38 de avioane F-16

În acest moment, România operează 38 de avioane F-16, împărțite în trei escadrile de vânătoare la bazele aeriene de la Borcea, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu.

Primele 17 sunt cele care au fost cumpărate din Portugalia și care au intrat în serviciu după 2016, avioane ce alcătuiesc escadrila de luptă de la baza 86 aeriană Borcea.

A urmat apoi comanda de 32 de avioane F-16 din Norvegia, din care până în prezent 21 de avioane au fost livrate. Dintre acestea 16 formează ce-a de-a doua escadrilă de F-16 românească, operaționalizată în 2025 la baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii.

Restul de avioane F-16 livrate, precum și cele care vor mai veni, fac parte din a treia escadrilă din cadrul Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu.

Astfel, țara noastră va ajunge să se bazeze operațional pe 49 de astfel de aparate de luptă, plus cele trei extra primite din Norvegia pentru antrenament la sol.

Vom ajunge la 67 de avioane

Pe lângă acestea, România deține în proprietate încă 18 aeronave F-16 din Olanda, cumpărate simbolic cu suma de 1 euro. Ele au fost transferate României pentru a fi folosite la Centrul European de Instruire F-16 de la baza aeriană Borcea (Fetești).

Socotind și aceste aeronave, România va deține, într-un final, 67 de avioane F-16 operaționale și va urma ca după 2030 să facă tranziția la avioanele de generația a cincea F-35, după ce în 2024 a semnat un contract de 6,5 miliarde de dolari pentru o primă tranșă de 32 de aparate.

Două avioane F-16 românești. Inquam Photos / George Calin



De ce a ales România să cumpere avioane F-16 second-hand

România a ales la mijlocul anilor 2010 să achiziționeze avioane F-16 la mâna a doua ca o măsură de tranziție către avioane noi, de generația a cincea.

Cum avioanele de sorginte sovietice MiG-21 Lancer își epuizau practic resursa de viață, nevoia de a trece la aeronave mai noi și moderne era urgentă, însă un program prin care să trecem direct la avioane de generația a cincea F-35 era prea devreme de implementat, ar fi fost prea scump și complicat și ar fi durat prea mult până să se concretizeze în aeronave livrate și operaționale.

Așa că în 2014 România a semnat un contract cu Portugalia pentru 12 aeronave F-16 block 15, avioane care au trecut apoi printr-un program de modernizare de tipul MLU (Mid-Life Upgrade), iar primele aeronave au ajuns în țară în 2016.

630 de milioane de euro

Ulterior, România mai cumpăra din Portugalia încă 5 aeronave, formând o escadrilă de 17 aeronave la baza aeriană Fetești – Escadrila 53 Warhawks.

Toată achiziția a costat 630 de milioane de euro și a inclus modernizarea aeronavelor, sprijin logistic, precum și pregătirea personalului și antrenarea piloților.

F-urile României, mai vechi, dar modernizate pe parcurs

Deși avioanele cumpărate nu erau noi, ele mai aveau disponibilă aproape jumătate din resursa lor de viață și au trecut și printr-un proces de modernizare MLU (Mid-Life Upgrade) la standardul F-16 MLU Tape M5.2R, aducându-le în esență undeva la echivalentul unor avioane F-16 mult mai moderne (echivalentul block 40 cu unele elemente block 50/52).

Printre elementele cheie ale procesului de upgrade se numără: Motorizare F100-PW-220E – control digital; cabină standard F-16 C/D Block 50/52, compatibilă cu sistemele de vedere pe timp de noapte; două display-uri multifuncționale color; computer modular de misiune; radar de control al focului modernizat; sistem de navigație hibrid; sistem avansat de identificare amic-inamic IFF; sistem de management pentru război electronic; sistem de transmitere a datelor Link 16.

Pe lângă acestea, pachetul a inclus și integrarea altor dispozitive: SniperPod (container extern pentru cercetare și ochire) și JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System – cască cu afișaj electronic) pentru folosirea lor cu rachetele de tip AIM-120C-7 AMRAAM și AIM-9 M și X Sidewinder (la fel, achiziționate de România).

În plus, aceste 17 avioane, precum și celelalte din programul românesc de F-16 vor mai fi modernizate mai departe pentru circa 280 de milioane de euro și vor fi aduse la standardul Tape M6.6.

Un avion F16 al Forțelor Aeriene Române. Sursa foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania / Facebook

Cele 32 de avioane din Norvegia acoperă perioada până vin primele F-35

Pe lângă primele avioane cumpărate din Portugalia, România a decis în 2022 să semneze contractul cu Norvegia pentru alte 32 de avioane F-16 pe care țara nordică le decomisiona pentru că le înlocuia cu avioane F-35 ce tocmai intrau în dotare.

Avioanele, deși și ele destul de vechi, au în continuare o resursă de zbor de circa 2-3.000 de ore, ceea ce le va permite să rămână în uz până când România va trece treptat la F-35.

Cele 32 de avioane F-16 din Norvegia au trecut și ele printr-un program de modernizare MLU și sunt în prezent la standardul Tape M6.5.2, fiind planificate să fie modernizate și mai departe până la standardul Tape M6.6.

Contractul cu Norvegia include și piese de schimb, motoare de rezervă, precum și sprijin logistic.

Un element cheie în tot programul românesc F-16 este că mentenanța avioanelor și mare parte din modernizări au fost și vor fi efectuate la Aerostar Bacău.

Avion F-16 din Norvegia, la baza aeriana Câmpia Turzii / Sursă foto: Fortele Aeriene Romane

Avioane folosite în misiuni reale de luptă

Avioanele F-16 ale Norvegiei au fost folosite de-a lungul vremii, dincolo de misiunile de poliție aeriană prin care au interceptat aeronavele militare ale Rusiei, și în teatre de operațiuni, acolo unde au participat activ la misiuni de luptă. Astfel, F-16 ale Norvegiei au participat în 1999 în misiunile de bombardament din Serbia, în misiunea de luptă „Enduring Freedom” din Afganistan, precum și în misiunile din Libya din 2011.

Toate aeronavele F-16 novergiene au fost modificate pentru a putea lansa o parașută la aterizare pentru a-i permite să aterizeze pe piste scurte sau acoperite de gheață ce ar fi îngreunat frânarea.

Totodată, avioanele F-16 ale Novergiei au fost dotate un sistem intern de bruiaj (Northrop Grumman AN/ALQ-162, Shadowbox II upgrade). Un astfel de sistem montat în interiorul fuselajului oferă avantajul de a nu ocupa un loc pe pilonii de armament exterior al aeronavei.

Aeronavele F-16 novergiene au fost adaptate să folosească rachete aer-aer AIM-9L Sidewinder, Iris-T și AIM-120 AMRAAM, dar și rachete antinavă Penguin Mk3 de la Kongsberg (producătorul rachetei antinavă NSM pe care România a achiziționat-o pentru navele și platformele sale de lansare de pe coastă). Ca armament de bombardament, F-16 norvegiene au folosit bombele Paveway II (mk 82).

F-16 al Norvegiei cu rachete AIM-9L și antinavă Penguin, Foto: RNoAF

România trece după 2030 la avioane F-35. Cea mai scumpă achiziție din istoria Armatei

România a semnat la finalul anului 2024 contractul cu SUA pentru primele 32 de avioane F-35, din totalul de 48 de aparate pe care intenționează să le cumpere.

Achiziția celor 32 de avioane F-35, așa cum a fost aprobată de Parlament, va costa 6,5 miliarde de dolari și va presupune, dincolo de aeronavele propriu-zise și piese de schimb, motoare de rezervă, sprijin logistic, pregătirea personalului și antrenamentul primilor piloți, dar și muniție.

Cele 32 de aeronave stealth sunt așteptate să intre în operarea Forțelor Aeriene Române în jurul anului 2030 și să formeze două escadrile care vor înlocui din avioanele F-16 cele mai vechi din dotare.

A doua etapă a programului F-35 care presupune achiziția a încă 16 avioane încă nu a fost detaliată, dar planificarea generală presupune ca undeva la orizontul anilor 2040 România să opereze 48 de aeronave de generația a cincea F-35.