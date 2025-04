Ce spune sondajul privind prezidențialele care a stârnit o criză în USR. Mai mulți lideri îi cer Elenei Lasconi să se retragă din cursa prezidențială: „Vorbim despre o majoritate absolută” / Mesajul lui Lasconi pe grupul intern: „Nu mă retrag, văd baroni și găști USR”

Mai mulți lideri USR, printre care Stelian Ion (Constanța), Allen Coliban (Brașov), și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, i-au cerut președintei USR, Elena Lasconi, să se retragă de la alegerile prezidențiale din luna mai, date fiind sondajele de opinie, care îi dau în jur de 6% intenție de vot. Elena Lasconi a anunțat, pe un grup intern, că că nu se retrage. Deputatul Emanuel Ungureanu a declarat pentru HotNews.ro că „o majoritate absolută” i-a cerut lui Lasconi să se retragă, iar USR să îl susțină pe Nicușor Dan: „Doamna Lasconi nu mai are sprijinul conducerii USR”.

Inițial, informația a fost publicată de G4Media.

Potrivit informațiilor HotNews, miercuri este posibil să aibă loc o conferință de presă a liderilor USR care să ceară public retragerea Elenei Lasconi.

Conform surselor HotNews, printre cei care cer din nou retragerea Elenei Lasconi sunt Stelian Ion (Constanța) și Allen Coliban (Brașov). Și primarul Timișoarei, Domninic Fritz, i-a spus liderei USR să ia în calcul retragerea.

Emanuel Ungureanu: „Tot mai sperăm la o înțelegere amiabilă”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a spus pentru HotNews.ro că există o majoritate absolută care îi cere lui Lasconi să se retragă din cursa prezidențială.

El a confirmat și intenția organizării unei conferințe de presă a liderilor care îi cer lui Lasconi să se retragă.

„Da, va fi o conferință de presă. S-a încercat o negociere cu doamna Lasconi pe baza multiplelor sondaje care o dau sub 6% pe doamna Lasconi. În logica oricărui partid, trebuie să ne poziționăm dorințelor electoratului, dincolo de simpatii și antipatii.

Nicușor Dan e mai bine plasat. Pare că și-a pierdut răbdarea și conducerea partidului. noi am sperat la o soluție elegantă, negociată. I se va retrage sprijinul politic. Asta s-a întâmplat, conferință de presă încercăm să o evităm. Tot mai speram la o înțelegere amiabilă. Vorbim de sondaje comandate de USR, nu de alte sondaje comandate de alții. Cine i-a cerut retragerea? Formal, domnul Moșteanu și Dominic Fritz, dar informal marea majoritate a parlamentarilor. Vorbim despre o majoritate absolută. Doamna Lasconi nu mai are sprijinul conducerii USR”, a declarat pentru HotNews.ro Emanuel Ungureanu.

Potrivit G4media, un sondaj realizat la comanda partidului în perioada 2-7 aprilie o arată pe Elena Lasconi pe locul cinci, cu doar 4,1% din voturi. Primele patru poziții sunt ocupate de George Simion (40,8%), Victor Ponta (20,4%), Nicușor Dan (16,9%) și Crin Antonescu (14,5%).

Elena Lasconi, mesaj pe grupul intern: „Nu mă retrag. Văd fricoși, baroni și găști USR”

Elena Lasconi a transmis un mesaj pe grupul intern al partidului în care anunță că nu se retrage și acuză că este „supusă presiunilor sistemului”.

„Nu mă retrag! Dragi colegi, De mai bine de nouă luni sunt supusă presiunilor sistemului de a mă retrage din cursa pentru prezidențiale. Amintiți-vă declarațiile lui Ciucă și ale PNL de anul trecut: „retrageți-vă, doamnă Lasconi, noi avem primari, partid puternic, ajungem în turul doi!” Apoi, Nicușor Dan via Zuckermann să mă retrag în favoarea lui Ciucă. Apoi, renumărarea voturilor, care a culminat cu anularea alegerilor. Istoria ne va arăta: alegerile au fost anulate din cauza mea.

Dacă ajungea Ciolacu, fiți siguri că nu s-ar fi întâmplat asta. Apoi, candidatura Nicușor Dan care a declarat că nu va candida, care a mințit de multe ori, chiar și când a spus că a anunțat USR de intenția lui. Apoi, invazia sondajelor prin care sistemul ne explică cine ar avea șanse (vot util). Între turul unu și turul doi presiunea pusă pe mine de sistem a fost uriașă. Nu am cedat. Toată viața mea am luptat. Voi continua. Toți cei patru candidați care se presupune ca sunt înaintea mea în sondaje pregătesc România pentru o dictatură. Pe Simion îl știți, are datele. Antonescu și Ponta au și antrenamentul încercării de lovitură de stat din 2012. ND va fi președintele marionetă, o variantă mai nefericită a lui Iohannis. Asta înseamnă, simplu, că nu se schimbă nimic. Ba da, se inflamează valul izolaționist. Ceea ce, chiar matematic, te duce la deducția logică că peste trei ani, la alegerile parlamentare este foarte posibil ca izolaționiștii să fie majoritari în Parlament. Adică, următorul președinte nu își va finaliza mandatul. În acest context, nu mai e vorba despre mine.

Nu înțeleg de ce nimeni nu vede pericolul unei autocrații, al unui viitor negru pentru România. Văd însă fricoși. Văd baroni și găști USR (alea care hotărăsc parlamentarii), care, în loc să facă campanie, fac jocul sistemului. Au fost presiuni uriașe să mă retrag din partea acestor găști. Eu nu am cedat în fața sistemului. Nu am de gând să o fac nici acum. Eu nu candidez doar pentru USR, candidez pentru români. Cred că sunt cel mai independent candidat dintre toți. Toată viața am luptat pentru drepturile celor vulnerabili, pentru femei, pentru copii, pentru bunicii noștri. Nu pot să stau spectator.

Niciunul din cei patru nu vor reprezenta decât interesele lor. Atât. Fraților, alegerile anulate au schimbat și regula jocului. În loc să avem exact aceiași candidați cu aceleași semnături ne-am trezit cu alții. Nu exagerez, vorbesc despre doi de la PSD (Simion, Ponta) și doi de la PNL (Antonescu, Dan), adică, SISTEMUL. Să avem curaj să deschidem ochii și să spunem lucrurilor pe nume! Mâine, o parte din colegii noștri fricoși, vor face o conferință de presă prin care vor pretinde că Uniunea Salvați România, prin niște fricoși, își declară susținerea pentru un salvator din exterior. Sunt doar fricoși sau cai troieni? Întreb”, a transmis Elena Lasconi.