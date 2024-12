Trei turiști au murit în Thailanda într-un incendiu puternic izbucnit la un hotel din Bangkok

Trei turiști au murit după ce un incendiu a izbucnit duminică seara la un hotel din apropierea districtului din Bangkok popular printre turiști, iar alte șapte persoane primesc îngrijiri medicale la spital, au anunțat autoritățile citate de Reuters.

Departamentul de Pompieri din capitala thailandeză a declarat că un incendiu a izbucnit la penultimul etaj al Hotelului Ember, cu șase etaje, și că o femeie a decedat la fața locului, în timp ce doi bărbați au fost declarați morți la spital.

Autoritățile încă stabilesc naționalitățile celor decedați.

Hotelul se află lângă zona Khao San din Bangkok, cunoscută pentru barurile și hostelurile populare printre turiști.

The Ember Hotel on Tanee Road near Khao San has been temporarily closed after a fire that killed three foreign nationals and injured seven.



The fire started at 21:20 last night on the fifth floor of the 11-story, 48-room hotel, where 75 guests were staying in 38 rooms. One… pic.twitter.com/JqHHYpsPFT