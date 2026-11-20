Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și liderul rus Vladimir Putin au purtat discuții foarte constructive privind Ucraina în cadrul întâlnirii lor din China, dar a adăugat că nu dorește să discute despre garanții de securitate pentru Kiev fără un acord de pace mai amplu.

„Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse reale să reușim”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, după călătoria lui în Asia, unde s-a întâlnit cu Putin și cu președintele chinez Xi Jinping, în cadrul unui summit fără precedent.

Trump a discutat cu Putin, pe care l-a numit „prieten”, în cadrul reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, China, care a avut loc săptămâna aceasta.

„El și-a exprimat clar dorința ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie pe cale diplomatică. Și am vorbit cu reprezentanții noștri, care fac o treabă bună, dar este o sarcină dificilă”, a spus Trump, potrivit Reuters.

Trump a lăsat deoparte subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, care reprezintă de mult timp un punct sensibil în negocieri, afirmând: „Nu vreau să vorbesc despre garanții de securitate, deoarece trebuie mai întâi să ajungem la un acord”.

Anunțul lui Kushner despre garanțiile de securitate și reacția Moscovei

Jared Kushner, consilierul și ginerele lui Trump, a declarat joi, după discuțiile privind Ucraina de la Berlin, că Trump este deschis la ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute în articolul 5 al NATO, care stabilesc că un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor.

Kushner a mai afirmat că, în opinia lui, negociatorii americani au reușit să-i facă pe ruși „să se simtă confortabili cu această idee”.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner într-o conferință de presă după ce a participat, alături de Steve Witkoff, la o reuniune a aliaților Kievului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat el.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5, piatra de temelie a apărării colective a NATO”, a subliniat Kushner.

Cu toate acestea, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a respins vineri această idee și a declarat că orice formă de „cvasi-aderare” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova, potrivit presei de stat ruse.

„Aș dori să spun că până și simpla idee a unei formule de cvasi-aderare a Ucrainei la NATO, precum și căutarea unei așa-zise – între ghilimele – «soluții creative» în acest domeniu reprezintă o opțiune inacceptabilă pentru noi. Discutăm despre garanțiile de securitate, înainte de toate, din perspectiva asigurării securității propriei noastre țări”, a fost citat Riabkov de agenția de presă Interfax.

El a făcut comentariile după ce a fost întrebat dacă garanțiile pentru Ucraina de tipul celor prevăzute de Articolul 5 al NATO ar fi acceptabile pentru Rusia.

„În ceea ce privește Ucraina, lăsați-i să recunoască natura irevocabilă a cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO. Când acest lucru se va întâmpla, cred că problema garanțiilor de securitate va putea fi discutată într-un fel sau altul”, a adăugat Riabkov, potrivit aceleiași agenții de presă a statului rus.

Riabkov a confirmat de asemenea că se lucrează la organizarea unei posibile vizite la Moscova a unor reprezentanți ai Marii Britanii, Germaniei și Franței.

Vladimir Putin a declarat joi că Moscova a propus ca emisarii europeni să se deplaseze în Rusia pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de a se decide formatul viitoarelor discuții.

„Un război de declarații publice”

Întrebat despre această discrepanță, Trump a pus-o pe seama tacticilor de negociere.

„Uitați, partea noastră face anumite declarații pentru că este și un război de relații publice. Noi vom spune anumite lucruri, iar ei vor spune altele”, a spus președintele american. „Vă pot spune doar că președintele Putin ar dori să se rezolve această problemă, și asta este sigur”, a continuat Trump.

Invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a dus la cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

La câteva ore după ce Trump, Xi și Putin au emis „o declarație de pace” în urma întâlnirii lor din China, Rusia a lansat vineri unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete și drone din timpul războiului din Ucraina, lovind facilități electrice și ucigând opt persoane.