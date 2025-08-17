Trump, mesaje în cascadă în timp ce Zelenski și liderii UE și NATO se reunesc. Acuză fake news cu privire la „întâlnirea excelentă” din Alaska și anunță „progrese majore” cu Rusia

Președintele american Donald Trump a transmis duminică mai multe mesaje pe rețeaua sa socială Truth Social, în care acuză că relatările despre întâlnirea sa de vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin nu prezintă adevărul, el susținând că întrevederea cu Putin a fost „excelentă” și că se înregistrează un „mare progres” în ceea ce privește Rusia.

„Este incredibil cum Fake News distorsionează brutal ADEVĂRUL când vine vorba despre mine. Nu există NIMIC din ce spun sau fac care să-i determine să scrie sau să relateze în mod onest despre mine. Am avut o întâlnire excelentă în Alaska asupra Războiului stupid al lui Biden, un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată!!!”, scrie Donald Trump, duminică, într-o primă postare.

Apoi continuă: „Dacă aș fi convins Rusia să renunțe la Moscova ca parte a Acordului, Fake News și PARTENERUL lor, Democrații de Stânga Radicală, ar spune că am făcut o greșeală groaznică și un acord foarte prost. De aceea sunt FAKE NEWS! De asemenea, ar trebui să vorbească despre cele 6 RĂZBOAIE etc., pe care TOCMAI LE-AM OPRIT!!! MAGA”.

În ultimul său mesaj, Trump transmite: „PROGRES MAJOR ÎN CE PRIVEȘTE RUSIA. RĂMÂNEȚI PE FIR! Președintele DJT”.

Liderul de la Casa Albă a postat pe plarforma sa Truth Social chiar în timp ce la Bruxelles președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a primit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu care urmează să poarte discuții inclusiv în formatul „Coaliţiei voluntarilor”, a ţărilor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia.

Reuniunea din Europa are loc în contextul în care Zelenski este așteptat luni la Washington, unde va merge însoțit de liderii UE și ai NATO.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile după două ore și jumătate cu declarații comune, dar fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv.

După summitul cu Putin în Alaska, preşedintele american a anunţat că, în urma progreselor obţinute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar în funcţie de cum va decurge discuţia cu acesta despre o soluţionare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.