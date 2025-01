VIDEO Record de intervenții în istoria Salvamont într-o singură zi

Salvamont România anunță că a înregistrat ieri, 2 ianuarie, 161 de apeluri de urgență, fiind un număr fără precedent de intervenții într-o singură zi. Salvamontiștii au salvat 162 de persoane, iar peste 100 de oameni au avut nevoie de asistență medicală în spitale.

„RECORD ABSOLUT, nedorit, al interventiilor de salvare montana si prim ajutor inregistrat in istoria Salvamont Romania, intr-o singura zi. Ieri, 2 ianuarie 2025, cei 530 de salvamontiști din întreaga țară, aflati in serviciul de tura operativa in bazele si posturile Salvamont au fost solicitați să intervină la 161 de apeluri de urgență, un numar ingrijorator de mare de interventii”, a transmis Salvamont România, pe pagina de Facebook.

Cele mai multe apeluri s-au înregistrat pentru Salvamont Predeal, respectiv 26 apeluri, apoi pentru Salvamont Sinaia – 21.

„Au fost salvate 162 de persoane, iar peste 100 de persoane au avut nevoie de asistență medicală în spitale. Dintre acestea 68 au ajuns la spitale fiind transportate de Ambulanțele SAJ, SMURD si SALVAMONT, iar altele, cu afecțiuni mai putin urgente, au primit acordul sa fie transportate cu mașinile aparținătorilor. Gradul de răspuns la aceste intervenții a fost de 100%”, a mai transmis Salvamont România.

S-au primit și 83 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană și despre domeniile schiabile.

„Echipele Salvamont România va doresc o zi frumoasă, fără accidente, pe cărări de munte și pe pârtiile de schi, va îndeamnă la prudenta și responsabilitate și va invita sa le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane!”, recomandă salvamontiștii.