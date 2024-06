Ucraina se confruntă cu o provocare majoră: Rusia are un avantaj semnificativ în producția de muniție

Rusia produce obuze de artilerie de aproximativ trei ori mai repede decât aliații Ucrainei și pentru un sfert din costuri, potrivit unei analize realizate de firma de consultanță în management Bain & Company citată de Sky News.

Cifrele prezentate în analiza făcută de Bain & Company, o companie americană de consultanță în management cu sediul în Boston, arată provocarea majoră cu care se confruntă forțele armate ucrainene, care se bazează pe livrările de muniție din Statele Unite ale Americii și Europa pentru a lupta împotriva armatei ruse.

După contraofensiva eşuată din vara anului trecut, armata ucraineană s-a confruntat cu o criză de efective şi muniţii care a permis Rusiei să preia iniţiativa pe front.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 17 mai că, pentru prima dată de când a început războiul cu Rusia, toate brigăzile armatei ucrainene au suficientă muniţie pentru artilerie.

Deblocarea ajutorului militar american şi lansarea unei iniţiative gestionate de Cehia pentru achiziţionarea din state terţe a circa 500.000 de obuze de calibrul 155 mm şi a aproximativ 300.000 de obuze de calibrul 122 mm au oferit noi resurse armatei ucrainene, ce este dependentă de ajutorul militar extern.

Zelenski a spus vineri că aplicarea acestei iniţiative înregistrează progrese, dar încă mai este nevoie de eforturi din partea aliaţilor Kievului să colecteze fondurile necesare achiziţiei obuzelor.

Aliatilor le lipsește puterea de foc a Rusiei

Sky News, care a vizitat un grup de noi recruți care învățau cum să folosească o rachetă antitanc N-LAW, furnizată pentru prima dată armatei ucrainene de către Marea Britanie, subliniază că SUA, Regatul Unit și alți aliați europeni încearc să crească producția în fabricile lor, dar capacitatea de a produce obuze de artilerie rămâne în continuare în urma Rusiei, în ciuda unei puteri economice combinate care o depășește cu mult pe cea a Moscovei.

Soldații ucraineni aflați pe linia frontului spun că pentru fiecare obuz pe care îl trag împotriva pozițiilor rusești, trupele invadatoare pot răspunde cu cinci proiectile.

Soldații Kievului spun că provocările de pe câmpul de luptă i-au determinat să devină pricepuți în încercarea de a face ca fiecare lansare să conteze.

„Adesea, cu doar unul, două sau trei obuze, putem distruge complet o țintă”, a declarat locotenentul Kostiantin, comandantul unei baterii de artilerie din cadrul Brigăzii 57, care luptă împotriva unei ofensivei rusești în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei.

Dar comandantul a subliniat că trupele ucrainene au încă nevoie de mai multe provizii.

„Trebuie să continuăm să îi ținem pe ruși la distanță… și să facem ca fiecare metru de teren pe care încearcă să îl cucerească să îi coste sute de vieți”.

Din 10 mai, de când Rusia a lansat un nou asalt în Harkov, în încercarea de a face o zonă tampon, armata ucraineană a raportat zilnic că Moscova pierde peste o mie de soldați pe front.

Un obuz rusesc, de patru ori mai ieftin decât unul occidental

Analiza făcută de Bain & Company se bazează pe informații disponibile public și arată că fabricile rusești ar urma să producă sau să recondiționeze aproximativ 4,5 milioane de proiectile de artilerie în acest an, comparativ cu o producție combinată de aproximativ 1,3 milioane de proiectile în țările europene și în SUA.

În raport se precizează că pentru producerea unui obuz de 155 mm, tipul fabricat de țările NATO, costul este a fost de aproximativ 4.000 de dolari, deși acesta a variat semnificativ de la o țară la alta.

Acest lucru este comparat cu un cost de producție raportat de Rusia de aproximativ 1.000 de dolari pentru un proiectil de 152 mm pe care îl folosesc forțele armate ruse.

Artileria este doar unul dintre numeroasele deficite de muniție cu care se confruntă Ucraina.

Lipsa muniției se simtă și în poligoanele unde trupele ucrainene se antrenează. Ei doar se prefac că trag, păstrâng muniția reală pentru a fi folosită pe câmpul de luptă.

„Avem o lipsă de N-LAW și avem nevoie de mai multe”, a declarat un soldat cu indicativul „Bolt”, care făcea instructajul noilor soldați dintr-un batalion de recunoaștere al Brigăzii 5.

Întrebat dacă are vreun mesaj pentru muncitorii fabricii din Marea Britanie care au asamblat arma, Bolt a spus: „Am dori să le mulțumim partenerilor noștri occidentali pentru ajutorul lor. Dar, dacă este posibil, am fi foarte recunoscători dacă ne-ar putea furniza mai multe muniții NATO”.

Fabricile pot câștiga războiul din Ucraina

Fabricile unde se produc arme și muniții ar putea câștiga războiul din Ucraina, spun analiștii.

Sky News a vizitat în aprilie o fabrică din Belfast, unde racheta N-LAW este asamblată de Thales, o companie globală de apărare. Arma este proiectată de firma suedeză Saab.

Asamblarea are loc în interiorul unei hale mari. La momentul respectiv, programul de lucru pe linia de producție era de doar patru zile pe săptămână, de la 7 dimineața până la ora 16.00, deși se credea că acesta va crește.

Thales își produce aici și propriile arme, inclusiv Starstreak, o rachetă sol-aer cu rază scurtă de acțiune, care poate doborî avioane, și racheta multirol ușoară (LMM). Ambele sisteme sunt folosite și în Ucraina.

Philip McBride, directorul general al Thales Belfast, a declarat că producția N-LAW s-a dublat de la începutul anului și că există posibilitatea de a o dubla din nou.

Trupele ucrainene din Harkov spun că au primit muniție

Militarii ucraineni care operează un obuzier în regiunea Harkov, în apropiere de granița cu Rusia, lucrează non-stop pentru a opri o incursiune a trupelor Moscovei și, în sfârșit, au primit obuze pentru a face acest lucru, relata miercuri Reuters.

Apărătorii Ucrainei au fost împiedicați luni de zile de lipsa obuzelor de artilerie și a altor arme, în timp ce Congresul american a blocat acordarea de ajutoare militare în valoare de miliarde de dolari, reamintește agenția de presaă.

Dar în timp ce legislatorii de la Washington argumentau, forțele Rusiei și-au forțat avantajul pe linia frontului, avansând pe frontul de est.

Trueple ucrainene din districtele din nordul regiunii Harkov spuneau că luptele sunt mai intense decât în misiunea lor anterioară din Bahmut, orașul din estul Ucrainei confiscat de Rusia anul trecut și redus la ruine în urma luptelor de luni de zile.

„Este 24 de ore din 24, 7 zile din 7, infanteria lor continuă să vină, noi continuăm să luptăm împotriva atacurilor lor. Cel puțin încercăm să o facem. Ori de câte ori este posibil, îi doborâm”, a declarat Pavlo, un artilerist al Brigăzii 92 de Asalt Separat din Ucraina care operează un obuzier.

„Înainte eram poziționați în zona Bahmut, acum am fost transferați aici. Aici este mult mai ‘cald’. Nu am avut obuze acolo. Aici, cel puțin avem obuze, au început să le livreze. Avem cu ce să lucrăm, să luptăm”.

Ucraina susține că a preluat controlul luptelor în Harkov

Armata ucraineană a declarat sâmbătă că forțele sale au „împiedicat” Rusia să avanseze mai mult în regiunea Harkov și că acum contraatacă, dar Moscova își intensifică asaltul în alte părți ale frontului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au preluat „controlul luptei” în zonele în care trupele rusești au organizat o incursiune luna aceasta în nordul regiunii Harkov.

Declarația liderului de la Kiev contrazice varianta unui oficial rus care spune că forțele Moscovei controlează mai mult de jumătate din teritoriul orașului Vovchansk.