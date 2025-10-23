UE promite să finanțeze Ucraina încă doi ani și insistă să primească acces la activele rusești înghețate la cel mai mare depozitar din Europa

Uniunea Europeană va aproba joi, în principiu, acordarea finanțării de care Ucraina are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat șeful Consiliului UE, Antonio Costa, în ciuda unei amenințări belgiene de a bloca un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Kievul, transmite Reuters.

Sosind la un summit al liderilor UE de la Bruxelles, prim-ministrul belgian Bart De Wever a formulat trei cerințe privind utilizarea activelor rusești imobilizate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro.

„Dacă cerințele sunt îndeplinite, putem merge mai departe. Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putere la nivel european, dar și la nivel național, politic și legal, pentru a opri această decizie”, a spus De Wever, a cărui țară deține activele înghețate care ar fi folosite în cadrul schemei, prin depozitarul de titluri Euroclear, cel mai mare din Europa.

Ce garanții cere Belgia pentru a permite accesul la activele rusești înghețate

De Wever a cerut tuturor membrilor UE să împartă riscurile asociate planului, ceea ce înseamnă că ar împărți costurile oricărei acțiuni inițiate de Rusia în instanțele internaționale și ar contribui financiar dacă banii ar trebui vreodată returnați.

El a adăugat că și activele rusești înghețate deținute de alte țări ar trebui să facă parte din schemă.

„Trebuie să existe transparență în privința riscului. Trebuie să existe transparență privind baza legală a acestei decizii”, a spus el.

Însă Costa, sosind la summit împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a clarificat că UE va asigura acoperirea nevoilor financiare ale Kievului pentru următorii doi ani, detaliile tehnice urmând să fie stabilite ulterior.

„Vom lua decizia politică de a asigura nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare”, a spus Costa, care prezidează summit-urile liderilor UE.

Se așteaptă ca liderii să mandateze Comisia Europeană să elaboreze o propunere legală formală privind planul de utilizare a activelor înghețate.

UE a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

La summit, liderii Uniunii Europene vor reafirma și sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei.

Liderul ucrainean a primit și o altă veste bună, sub forma unui nou pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, pe care blocul l-a aprobat oficial joi.

Pachetul include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat rusesc (LNG) începând cu ianuarie 2027, precum și noi măsuri privind așa-zisa flotă „fantomă” de vase petroliere ale Moscovei. Sunt vizate de asemenea două rafinării de petrol independente din China.

Zelenski a sosit la summit după câteva zile agitate, în care Donald Trump a anunțat și apoi a renunțat la planurile de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta pentru a încerca o nouă mediere în vederea încheierii războiului din Ucraina.

Summitul planificat a fost ulterior amânat, iar miercuri SUA au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești.

Ajungând la reuniunea UE, Zelenski a salutat sancțiunile impuse de SUA și UE.

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Profimedia, Shutterstock

Discuții în UE despre împrumutul pentru Ucraina

Chiar înainte de a fi făcută o propunere formală de utilizare a activelor rusești înghețate după invazia sa la scară largă a Ucrainei în 2022, țările UE au discutat intens despre ce condiții să fie impuse „împrumutului de despăgubire”.

Unii vor ca toți banii să fie direcționați către forțele armate ale Ucrainei și ca majoritatea sumei să fie cheltuită pe arme europene. Alții spun că Kievul ar trebui să poată folosi o parte din împrumut pentru a cumpăra arme americane și că banii ar putea fi folosiți și pentru sprijin general al bugetului.

„Deși există, cred, o voință politică destul de clară de a merge mai departe, mai există multe întrebări”, a declarat un diplomat UE pentru Reuters, sub protecția anonimatului.

Un oficial de rang înalt din administrația lui Zelenski a declarat pentru Reuters că Ucraina are nevoie de fonduri până la sfârșitul anului și de autonomie în modul în care le va cheltui.

Comisia Europeană a sugerat un compromis, conform căruia majoritatea împrumutului ar fi cheltuită pe arme ucrainene și europene, iar o parte mai mică ar fi pentru sprijin general al bugetului, pe care Kievul ar putea să-l folosească și pentru achiziția de arme din afara Europei.

Rusia a descris ideea ca o confiscare ilegală a activelor sale și a amenințat cu represalii.