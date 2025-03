UE renunță să se „reînarmeze”, cel puțin terminologic. „ReArm Europe” devine „Readiness 2030”, după reticența unor state

Uniunea Europeană a preferat să renunțe să se „reînarmeze”, cel puțin la nivel terminologic, redenumindu-și planul destinat să-i întărească apărarea la orizontul lui 2030, în urma comentariilor anumitor state membre, a confirmat vineri Comisia Europeană, după cum relatează AFP și Agerpres.

Acest plan intitulat inițial „ReArm Europe” a fost dezvăluit în liniile sale directoare pe 4 martie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Însă această voință de a pune Uniunea pe picior de război nu a fost pe placul anumitor țări, printre care Spania și Italia.

„Trebuie să vă spun că nu îmi place deloc termenul „reînarmare”, nu sunt de acord cu acest termen”, a declarat joi șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, la summitul de la Bruxelles al Celor 27.

„Consider că „ReArm Europe” este un nume înșelător pentru cetățeni”, a spus și omoloaga sa italiană Giorgia Meloni în fața Senatului italian în cursul săptămânii.

Aceste temeri au fost auzite. „Suntem sensibili la faptul că numele ca atare poate provoca sensibilități în anumite state membre”, a explicat vineri în fața presei o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

Planul, care are ambiția de a mobiliza până la 800 miliarde de euro pentru a dota UE cu o „descurajare credibilă” la orizontul lui 2030, se va numi, așadar, de acum înainte „Readiness 2030”.

„Cum se pregătește UE să se apere? Redenumindu-și (!) planul financiar ce se naște pentru a finanța armatele membrilor săi. Nu este totul o chestiune de descurajare?”, s-a întrebat vineri pe platforma X analistul politic și profesorul de drept Alberto Alemanno.

Potrivit AFP, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, avertizase săptămâna trecută că nu trebuie contat pe descurajarea președintelui rus Vladimir Putin „citindu-i Cartea albă a apărării prezentată la Bruxelles în cadrul planului „ReArm 2030””, devenit între timp „Readiness 2030”.

