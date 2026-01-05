ULTIMA ORĂ România a încheiat 2025 cu o creștere uriașă a înmatriculărilor. Cele mai vândute mașini pe final de an

Înmatriculările de autoturisme din România au atins un volum record în luna decembrie, în special datorită livrărilor de mașini cumpărate prin Programul Rabla. Ca urmare, piața auto din România pe întreg anul a fost mai mare decât în urmă cu un an, deși în noiembrie avea un declin de peste un procent, relevă datele Profit.ro.

Luna decembrie a însemnat un volum uriaș de înmatriculări, cu 21.312 autoturisme (+54,36%) și un total de 27.228 vehicule (+39,75%), aproape dublu față de luna anterioară și față de media din 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

