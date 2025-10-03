Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan

Angajat al unei companii de gaz în timpul unor operațiuni de mentenanță (imagine ilustrativă), FOTO: Viktor Drachev / AFP / Profimedia Images

Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice, Adam Stifter, în timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Așgabat, capitala țării din Asia Centrală, relatează The Moscow Times.

„În sectorul energetic, contăm pe Turkmenistan ca pe un partener de încredere (…) Ungaria depinde de importurile de gaze naturale din diverse țări, așa că privim și noi cu mare speranță spre Turkmenistan și sperăm că Turkmenistanul va deveni în curând un furnizor de gaze pentru Europa, sau mai precis, pentru Ungaria”, a declarat Stifter, citat de agenția rusă de stat Interfax.

Comentariile sale au venit după ce ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a anunțat joi semnarea celui mai lung contract din istoria țării pentru achiziționarea de gaze naturale lichefiate (LNG). Acesta a fost încheiat cu compania franceză Engie și va fi valabil din 2028 până în 2038. Volumul total de furnizare va fi de 4 miliarde de metri cubi.

La începutul lunii septembrie, Ungaria a semnat cu compania britanică Shell un contract pentru achiziționarea a 2 miliarde de metri cubi de gaze anual. Livrările vor începe în 2026, iar acordul în sine este pe 10 ani. Gazele vor fi livrate prin Republica Cehă și Germania.

Schimbare de retorică a Budapestei în privința dependenței de gazele rusești?

Ungaria și Slovacia, țări fără ieșire la mare care importă petrol și gaze rusești prin conducte, s-au opus până acum abandonării aprovizionării cu energie a Rusiei. Natalia Milchakova, analistă la Freedom Finance Global, a declarat că schimbarea bruscă a retoricii Budapestei cu privire la posibilitatea importării de gaze dintr-o altă țară ar putea indica faptul că Ungaria încearcă să își diversifice aprovizionarea.

Cu toate acestea, subliniază ea, încă nu este clar cât de mult gaz va putea furniza Turkmenistanul și cum. „Va trebui să folosească fie infrastructura de conducte a Azerbaidjanului, care are propriile planuri de a exporta gaze către Europa, fie a Iranului, cu care UE are relații foarte dificile din cauza sancțiunilor, fie să furnizăm gaze prin conducta Turkish Stream în baza unui contract cu Gazprom”, a explicat Milchakova.

Budapesta cheltuiește în prezent aproximativ 500 de milioane de euro pe lună pentru aprovizionarea cu energie din Rusia, conform estimărilor think tank-ului finlandez CREA. În iulie, livrările de gaze către Ungaria au totalizat 285 de milioane de euro, în timp ce livrările de petrol au totalizat 200 de milioane de euro. Slovacia continuă de asemenea să achiziționeze gaze rusești prin conducte, dar la un volum semnificativ mai mic – aproximativ 50 de milioane de euro pe lună.

Contractul actual cu Gazprom în Ungaria, pentru 4,5 miliarde de metri cubi anual, rămâne în vigoare până în 2036.

Guvernul lui Viktor Orban spune că pentru importurile de petrol din Rusia nu are alternative

În ceea ce privește livrările de petrol, premierul ungar Viktor Orban a reiterat miercuri că țara sa va continua să importe din Rusia.

„Președintele american respectă suveranitatea altor țări, mi-a cerut doar să-i prezint situația – este o diferență importantă”, a declarat Orban în fața jurnaliștilor, la summitul informal al liderilor UE care se desfășoară miercuri la Copenhaga.

Orban a afirmat că, având în vedere că Ungaria este o țară fără ieșire la mare, nu are „nicio altă opțiune” decât să continue să importe petrol din Rusia. „Nu putem schimba geografia, indiferent de cerințele politice”, a argumentat el.

El a făcut afirmațiile în contextul în care administrația de la Casa Albă a cerut recent UE să pună capăt importurilor de petrol rusesc pentru a presa Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Casa Albă a propus blocului comunitar inclusiv impunerea unor taxe vamale punitive de 100% împotriva Chinei și Indiei din cauza importurilor lor de petrol rusesc, promițând că SUA vor urma exemplul UE.

Aceste solicitări au pus în dificultate Ungaria și Slovacia, care au rămas cei mai importanți importatori de petrol și gaz rusesc din UE. Alte țări puternic dependente de importurile energetice din Rusia, precum Germania și Italia, au găsit modalități de a se decupla de importurile rusești după impunerea sancțiunilor împotriva Moscovei și exploziile care au oprit gazoductele Nord Stream în septembrie 2022.

Premierul slovac Robert Fico a respins la rândul solicitarea lui Trump, afirmând însă că speră ca Bratislava să găsească un „teren comun” cu Washingtonul pe acest subiect.