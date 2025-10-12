Ultimul Nobel pe 2025 din 2025 va fi acordat luni. Cine sunt favoriții

Experţi în domeniile economia muncii, macroeconomie şi neuroeconomie sunt favoriţi în cursa pentru Premiul Nobel pentru Economie din acest an, câştigătorul urmând a fi anunţat luni, informează EFE și Agerpres.

Americanii David Autor şi Lawrence Katz sunt pe primele locuri conform predicţiilor firmei americane Clarivate Analytics, care în fiecare an întocmeşte o listă de potenţiali câştigători, pe baza impactului pe care l-au avut în domeniul lor de studiu, măsurat prin numărul de citări ale lucrărilor lor de către comunitatea ştiinţifică. Ambii se remarcă pentru analizele lor asupra structurii salariilor, în timp ce americanca Mariane Bertrand şi indianul Sendhil Mullainathan ar putea câştiga Nobelul pentru studiile lor cu privire la discriminarea rasială şi guvernanţa corporativă.

Americanul Nicholas Bloom completează lista Clarivate pentru analizele sale asupra impactului economic şi politic asupra investiţiilor, ocupării forţei de muncă şi creşterii economice.

Specialişti în neuroeconomie, precum austriacul Ernst Fehr, alături de specialişti în economie comportamentală, precum americanul Colin Camerer, sunt menţionaţi în speculaţiile presei suedeze, care includ şi experţi în macroeconomie, precum spaniolul Jordi Gali de la Universitatea Pompeu Fabra.

Printre potenţialii câştigători se mai regăsesc americanii David Autor şi Lawrence Katz, canadianca Janet Currie (economia muncii), americanul John Taylor (economie monetară), fosta economistă-şefă a Băncii Mondiale, Anne Krueger, expertă în comerţ internaţional, alături de francezul Thomas Piketty şi rusul Victor Cernozhukov.

Comitetul Nobel pentru Economie, la fel ca celelalte instituţii responsabile de acordarea acestor premii în diferitele lor categorii, nu confirmă nominalizările decât după 50 de ani.

Anul trecut, premiul a fost acordat lui Daron Acemoglu, Simon Johnson şi James Robinson pentru că au arătat de ce unele țări sunt prospere, iar altele nu.

Premiul Nobel pentru Economie, al cărui nume real este Premiul pentru Ştiinţe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, este singurul dintre cele şase premii care nu a fost creat iniţial de magnatul suedez, ci a fost înfiinţat în 1968 printr-o donaţie către Fundaţia Nobel din cadrul Băncii Naţionale a Suediei, cu ocazia celei de-a 300-a aniversări a acesteia.

Trei femei au câştigat acest premiu, singurul Premiu Nobel, alături de cel pentru Fizică, care nu a avut niciodată un laureat latino-american.

Toate Premiile Nobel acordate în 2025

Foto: DreamsTime.com