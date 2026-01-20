Un fost șef al NATO îndeamnă aliații europeni să riposteze dur împotriva economiei SUA: „Timpul lingușirilor a trecut. Trump respectă doar forța și puterea”

Anders Fogh Rasmussen, fotografiat în timpul unui discurs pe care l-a ținut la Summitul Democrației organizat la Copenhaga pe 13 mai 2025, FOTO: Mads Claus Rasmussen / AP / Profimedia Images

Timpul lingușirilor la adresa lui Donald Trump a trecut, iar Europa ar trebui să riposteze dur din punct de vedere economic dacă SUA impun taxe vamale aliaților NATO care au trimis trupe în Groenlanda, a declarat marți fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen pentru Reuters.

Rasmussen a spus că insistența lui Trump ca Groenlanda, un teritoriu danez semiautonom, să devină parte a Statelor Unite reprezintă cea mai mare provocare pentru NATO de la înființarea sa, în 1949.

„Este cu adevărat în joc viitorul NATO”, a declarat Rasmussen, despre care Reuters notează că oferă o perspectivă unică asupra crizei având în vedere că a fost atât lider al Danemarcei (între 2001 și 2009), cât și al NATO (între 2009 și 2014).

„Timpul lingușirilor a trecut. Nu funcționează. Realitatea este că Trump respectă doar forța și puterea. Și unitatea. Exact acest lucru ar trebui să îl demonstreze Europa chiar acum”, a declarat el pentru Reuters de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Rasmussen cere o ripostă economică dură din partea UE

Rasmussen a spus că nu îi critică pe lideri precum actualul șef al NATO, Mark Rutte, care l-a lăudat în mod repetat pe Trump. Însă, fostul secretar general al Alianței subliniază că este momentul unei noi abordări din partea Europei.

El a afirmat că Instrumentul Anti-Coerciție al Uniunii Europene – poreclit „bazooka comercială” fiindcă oferă puteri extinse de represalii împotriva presiunilor economice – ar trebui luat în calcul după ce Trump a amenințat cu taxe vamale opt state europene pe care le acuză că se opun ca SUA să ocupe Groenlanda.

Trump susține că deținerea Groenlandei de către Statele Unite este vitală pentru securitatea națională.

Președintele SUA i-a transmis duminică prim-ministrului Norvegiei, într-un schimb de mesaje text, că a „făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite”. Trump a făcut apel anterior la Mark Rutte să pună presiuni pe Danemarca și alți aliați să accepte ocuparea insulei de către SUA.

Fostul șef NATO propune un plan pentru detensionarea relațiilor cu SUA

Rasmussen a propus un plan în trei puncte pentru a detensiona criza. Acesta include actualizarea unui acord din 1951 dintre Statele Unite și Danemarca, care permite prezența forțelor americane și a bazelor militare în Groenlanda, astfel încât să includă o prezență NATO consolidată în regiune.

Planul mai include un pact de investiții menit să ajute companiile americane și europene să exploateze resursele minerale din Groenlanda, precum și „un pact de stabilizare și reziliență” pentru a preveni investițiile chineze și rusești în sectoarele critice de acolo, a mai spus el.

Rasmussen a declarat că nu a prezentat planul oficialilor guvernamentali danezi sau altor guverne, dar că îl va discuta cu delegații prezenți la Davos.

„Sper că introducerea a ceva concret ar putea aduce întreaga discuție într-o fază mai constructivă”, a spus el.