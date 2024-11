Un francez și un german care încercau să filmeze racheta rusească „Energhiia” au fost arestați pe Cosmodromul Baikonur

Un francez şi un german au fost arestaţi pentru intrare neautorizată pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, pe care Rusia îl foloseşte pentru lansări spaţiale, a anunţat vineri presa de stat rusă, citată de Reuters și Agerpres.

Citând un procuror kazah, agenţia oficială de presă RIA Novosti a relatat că cei doi au fost reţinuţi pentru o zi şi apoi au fost scoşi din complex.

Francezul, în vârstă de 21 de ani, şi germanul de 26 de ani erau turişti care au întreprins o „plimbare neautorizată” în zona facilităţii spaţiale, întrucât – aşa cum au explicat – doreau să vadă o rachetă rusească Energhiia.

Racheta Energhiia (în rusă „Energie”) a fost o rachetă spațială sovietică proiectată de NPO Energhia pentru a servi ca lansator pentru încărcături foarte grele precum și ca rachetă purtătoare pentru naveta spațială Buran. La momentul lansării sale în 1987, acesta s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice lansatoare din lume, alături de Saturn-5 și N-1, depășind semnificativ capacitățile lansatoarelor aflate în funcțiune la acea vreme.

The maiden flight of the Energia carrier rocket – 15 May 1987.



The launch carried the Skif-DM (Polyus) prototype orbital weapons platform. Energia worked almost perfectly but Polyus suffered a malfunction after separation from the rocket and failed to achieve orbit. pic.twitter.com/gyvAfJyv4y