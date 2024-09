Un mega parc tematic se dezvoltă în centrul Iașului: WONDER CITY

Wonder Drift Foto: Wonder City

În octombrie se inaugurează prima etapă de dezvoltare: WONDER DRIFT

O investiție de peste 10 milioane de euro revitalizează distracția la Iași. Cel mai mare complex de agrement urban din NE României este în curs de amenajare pe o suprafață de peste 10000 mp, în zona centrala a orașului; în proximitatea magazinului Jumbo din localitate. WONDER CITY este cel mai modern concept de distracție și învățare, fiind un parc tematic interactiv pentru copii și adulți, cu peste 60 de activități, meserii, sporturi și oportunități de învățare.

Parcul de distracții oferă 3 experiențe principale: WONDER DRIFT (singura pistă de drift karting electric indoor din țară; WONDER LIFE (parc tematic cu peste 40 de meserii unde copiii se vor distra îmbrățișând diverse profesii) și WONDER SPORTS (peste 20 activități outdoor pentru amatorii de sport de orice vârstă).

WONDER DRIFT este un circuit modern și spectaculos de distracție maximă pentru întreaga familie. Aici oricine, indiferent de vârstă își poate testa abilitățile în lumea driftului sau poate absolvi cursurile primei școli de drift-karting electric. Conceptul WONDER DRIFT este proiectat cu sprijinul unui campion mondial de formula 2 și implementat în colaborare cu una dintre cele mai mari firme de profil din lume.

Din Dubai, direct în România: creatorii pistei de karting din Ferrari World – Abu Dhabi au oferit consultanță pentru amenajarea noului circuit, situat în proximitatea magazinul Jumbo. Wonder Drift primește cu brațele deschise familiile și copiii, piloții amatori și profesioniști din luna octombrie 2024, când are loc inaugurarea oficială.

Pista tehnică de peste 400 de metri este sigură și extrem de distractivă, fiind dotată cu facilități de ultimă generație, inclusiv karturi duble care permit copiilor să fie însoțiți de un adult și să se bucure împreună de experiența pilotajului. Entuziasmul oferit de driftul pe pistă este completat de o zonă de relaxare dotată cu un bar, dar și activități suplimentare de distracție, cum ar fi VR-uri și simulatoare auto, pe care piloții de raliu le folosesc în antrenamentele lor. WONDER DRIFT va deveni cu siguranță locul preferat al tuturor celor în căutare de divertisment și experiențe memorabile.

A doua etapă de dezvoltare WONDER CITY este conceptul WONDER LIFE, care se va deschide în primăvara anului 2025. WONDER LIFE va oferi peste 40 de experiențe interactive și recreative destinate educației prin distracție, adresate copiilor cu vârste între 3 și 15 ani, dar și adulților; iar copiii vor putea învăța diverse meserii prin joacă. Conceptul de parc de divertisment educațional este privit ca un instrument puternic pentru stimularea curiozității, imaginației și a interesului pentru învățare. În WONDER LIFE, copiii se vor bucura și de o mulțime de activități distractive (fun area, VR-uri, etc.) dar și de timpul petrecut alături de cei dragi. Complexul va include și un restaurant cu terasă, ideal pentru relaxare în familie.

Anul 2026 vine cu o nouă surpriză, WONDER SPORTS. O lume plină de energie și distracție, unde cei mici își pot dezvolta abilități fizice și sociale prin jocuri și exerciții captivante, o gamă diversificată de activități care promovează sănătatea, încrederea și interacțiunea cu ceilalți, o adevărată aventură plină de mișcare. WONDER SPORTS va oferi peste 20 activități antrenante outdoor: cea mai mare tiroliana urbana, perete de escalada, traseu survivor, tir cu arcul, minigolf, skatepark, labirint nerf combat, squash.

Investiția totală pentru dezvoltarea WONDER CITY se ridică la peste 10 milioane de euro, fiind realizată integral de către un investitor unic, coproprietar al complexului Egros și fondator al complexului rezidențial Newton. Clădirile existente vor fi supuse unui proces de retrofitting pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de siguranță și calitate. WONDER CITY este o inițiativă care subliniază angajamentul investitorului pentru a sprijini educația și dezvoltarea copiilor, punând accent pe inovare și divertisment de calitate.

Articol susținut de Wonder City