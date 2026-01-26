Un nou film thriller cu doi actori cunoscuți a detronat „Avatar 3” la box office după 5 săptămâni, dar e desființat de critici

Noul film „Mercy”, un thriller SF cu Chris Pratt și Rebecca Ferguson în rolurile principale, a avut încasări de 11,2 milioane de dolari la box office-ul nord-american, suficiente pentru a pune capăt în weekendul său de debuit dominației de cinci săptămâni a noului lungmetraj „Avatar: Foc și cenușă”, regizat de James Cameron, relatează revista Variety.

Regizat de cineastul rus de origine kazahă Timur Bekmambetov (cunoscut pentru filme ca „Wanted”, „Abraham Lincoln: Vampire Hunter” sau „Profile”), „Mercy” are loc într-un viitor apropiat și îl urmărește detectivul Christopher Raven (Pratt), care este judecat pentru presupusa ucidere a soției sale. Soarta sa este decisă de un judecător AI avansat (Ferguson).

Deși încasările din weekendul de debut nu sunt un rezultat de tip blockbuster pentru „Mercy”, suma este una impresionantă având în vedere furtuna de iarnă masivă care acoperă în prezent o mare parte a Statelor Unite cu zăpadă. Avertizări de temperaturi extrem de scăzute, vânturi puternice și viscole au fost emise în 37 de state, din Texas până în Maine, ceea ce a dus la închiderea unui număr mare de cinematografe din întreaga țară.

Deloc surprinzător, acesta este cel mai slab weekend al anului din punct de vedere al încasărilor totale, cu aproximativ 60 de milioane de dolari pentru toate filmele, în scădere cu circa 9% față de aceeași perioadă din 2025. Piața din America de Nord, cea internă pentru Hollywood, este una de referință întrucât majoritatea filmelor își obțin cel puțin jumătate din încasări în cinematografele nord-americane iar un eșec aici poate însemna eșuarea comercială a unui lungmetraj.

Filmul „Mercy” are recenzii catastrofale

Însă „Mercy” nu a avut rezultate bune nici la box office-ul internațional, unde condițiile meteo severe nu au fost o scuză. În restul lumii filmul lui Bekmambetov a vândut bilete în valoare de doar 11,6 milioane de dolari, ceea ce duce totalul global la 22,8 milioane de dolari. O problemă și mai mare pentru lungmetrajul cu Pratt și Ferguson sunt însă recenziile. Un film poate recupera un debut mai slab în săptămânile care urmează, dacă e apreciat de cei care l-au văzut și beneficiază de efectul laudelor „din vorbă-n vorbă”.

Însă cinefilii din SUA care au înfruntat frigul nu au fost impresionați de „Mercy”, care a primit nota „B-” în sondajele realizate de CinemaScore la ieșirea din sălile de cinema. Criticii de film au fost mult mai duri, lucru reflectat de rata aprobării de-a dreptul catastrofală pe care noul film o are din partea lor pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes: doar 20%. Acest lucru ar putea indica probleme majore pentru studioul Amazon MGM care l-a produs, în condițiile în care filmul a beneficiat de un buget de producție de 60 de milioane de dolari, fără a include aici cheltuielile globale cu marketingul și distribuirea.

„Mercy” este prima lansare importantă a anului pentru Amazon MGM, studio care anul trecut a preluat controlul creativ asupra celebrei francize „James Bond” și a anunțat în august că următorul lungmetraj va fi scris de Steven Knight – creatorul, producătorul executiv și scenaristul serialului apreciatului serial „Peaky Blinders”, câștigător al premiilor BAFTA, precum și al altor serii precum, printre care „Taboo” (BBC/FX), nominalizat la Emmy, „SAS Rogue Heroes” (BBC), nominalizat la BAFTA, dar și „A Thousand Blows” (Disney+), „The Veil” (FX) și „All the Light We Cannot See” (Netflix).

Amazon MGM nu a răspuns însă deocamdată la marea întrebare legată de viitorul francizei „James Bond”: cine va fi actorul care va prelua de la Daniel Craig emblematicul rol al lui 007?

„Avatar: Foc și cenușă” n-a ajuns la nivelul precedentelor două filme regizate de James Cameron

Noul film „Avatar”, care a ocupat prima poziție în clasamentele nord-americane pe tot parcursul lunii ianuarie, a coborât acum pe poziția a doua, cu încasări de 7 milioane de dolari în weekendul care tocmai s-a încheiat. După șase weekenduri de la lansare, „Foc și cenușă” a ajuns la venituri 378 de milioane de dolari în America de Nord și 1,378 miliarde de dolari la nivel global.

Deși încasările sunt uriașe, „Avatar 3” nu se apropie de rezultatele la box office ale predecesorilor săi, primul film „Avatar” din 2009 și „Avatar: Calea apei” din 2022. Ambele filme au rămas pe primul loc timp de șapte weekenduri consecutive și și-au încheiat perioada de rulare în cinematografe cu încasări de 2,9 miliarde, respectiv 2,3 miliarde de dolari.

„Zootropolis 2”, colosul de animație al Disney, s-a menținut pe locul al treilea, cu încasări de 5,7 milioane de dolari în al nouălea weekend de la lansare. Continuarea pentru primul film „Zootropolis” lansat în 2016 s-a dovedit o forță redutabilă la box office, cu încasări de 401 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și 1,744 miliarde de dolari la nivel global.

„Zootropolis 2” a devenit astfel cel mai de succes film de animație produs vreodată de Hollywood, depășind după doar doi ani recordul stabilit de „Inside Out 2”, o altă producție marca Disney, ce a ajuns la încasări de 1,69 miliarde de dolari.

Noul film „Silent Hill” e o „petardă” la box office

Un alt film nou apărut weekendul acesta, „Silent Hill: Întoarcerea în iad” (Return to Silent Hill, în original) nu a reușit să prindă primele cinci poziții în clasamentul box office nord-american și a debutat pe locul al șaptelea, cu încasări de 3,2 milioane de dolari.

Rezultatul este cu mult sub cele ale primelor două filme din seria horror psihologică: „Silent Hill” (2006), care a debutat cu 20 de milioane de dolari, și continuarea din 2012, „Silent Hill: Revelation”, cu un debut de 8 milioane de dolari. Sony a lansat filmul original, care a ajuns la încasări globale de 100 de milioane de dolari, în timp ce continuarea a fost susținută de Open Road, companie între timp desființată, și s-a oprit la doar 55 de milioane de dolari. Iconic Events, distribuitorul unor thrillere precum seria „Terrifier” și „Steamboat”, se află în spatele celui de-al treilea film, care are în prezent o rată a aprobării de 15% pe Rotten Tomatoes.

„Filmul are o investiție totală de doar 3,5 milioane de dolari”, a declarat într-un comunicat Chris McGurk, președinte și director general al Cineverse. „Fie că îl iubești sau îl urăști, fanii jocului video vor să vadă filmul și să vorbească despre el, iar acest lucru va continua să îl facă un titlu foarte bun pentru noi în zona de home entertainment”, a mai susținut el.

Nici fanii nu au fost însă mult mai impresionați de noul lungmetraj al francizei, acesta având în prezent o notă medie de 4,3 / 10 din peste 3.000 de evaluări publicate pe IMDb.