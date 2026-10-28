Unde sunt acum suspecții căutați în legătură cu sabotajul de la fabrica de armament Carfil Brașov

Poliţia poloneză a reţinut luni, la Varşovia, un cetăţean ucrainean suspectat de implicare în pregătirea atacului din România asupra fabricii de armanent Carfil Braşov, dar anunţul a fost făcut miercuri de autorităţile de la Varşovia, la o zi după ce preşedintele României a condamnat presupusa implicare a Rusiei în acte de sabotaj pe teritoriul ţării sale.

Informația difuzată de postul polonez TVP World menționează că bărbatul arestat la Varşovia, identificat ca fiind Artem S., în vârstă de 25 de ani, era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile române.

Luni, când DIICOT a anunţat că a documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni belaruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect ce a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, se preciza că cei doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţi în Germania, în timp ce ucraineanul fusese „localizat” în Polonia, scrie News.ro.

Ucraineanul se opune extrădării în România

Postul polonez RFM 24 susţine, pe baza informaţiilor obţinute de reporterul său, că Artem S. ar fi avut sarcina să identifice obiectivul care urma să fie incendiat în România şi să asigure plata operaţiunii. El a fost reţinut luni într-un apartament din cartierul Ursus din Varşovia, fără să opună rezistenţă.

Poliţia poloneză a confirmat într-un comunicat că Artem S. a fost reţinut în baza unui mandat european de arestare emis de România, fiind suspectat de participare la pregătirea unor acte de sabotaj prin incendierea unei instalaţii din industria armamentului. Comunicatul nu precizează însă rolul concret al suspectului în alegerea ţintei sau finanţarea operaţiunii.

Un tribunal din Varşovia a dispus miercuri arestarea preventivă a suspectului ucrainean din Polonia, pentru şapte zile.

Serviciul Român de Informaţii şi procurorii români au spus că cetăţeanul ucrainean şi cei doi cetăţeni belaruşi făceau parte dintr-o reţea de sabotaj coordonată din Rusia.

Cei doi suspecţi belaruşi au fost reţinuţi în Germania în timp ce se presupune că pregăteau acte similare, iar România solicită extrădarea tuturor celor trei.

Artem S. a comunicat autorităţilor poloneze că nu este de acord să fie predat României şi a solicitat un avocat, potrivit Parchetului Regional din Varşovia.

Cei doi bieloruși voiau să incendieze infrastructură critică și în Germania

Între timp, poliția germană a arestat doi cetățeni belaruși suspectați că plănuiau acte de sabotaj în sudul Germaniei, a anunţat miercuri Parchetul General din München, revista Der Spiegel relatând că aceştia acţionau în numele Rusiei şi că România îi suspectează de asemenea de implicare în incendiul de la Carfil Braşov.

Suspecții ar fi intenționat să incendieze o clădire sau un obiectiv de infrastructură critică din zona oraşului Nürnberg, a declarat Parchetul din München pentru agenția Reuters.

Procuratura germană a adăugat că suspecţii – doi bărbați cu vârste de 39 și 50 de ani – au acţionat în numele unui guvern sau al unei organizaţii străine, în schimbul unei remuneraţii.

Aceştia se află în arest preventiv din 7 octombrie.

Nu a fost menţionată ţara pentru care sunt bănuiţi că ar fi lucrat, precizează Reuters.

Moscova a respins în mod repetat acuzațiile aduse de Germania şi alte ţări privind comiterea unor atacuri de sabotaj.

Revista germană Der Spiegel a relatat că autoritățile române îi investighează, de asemenea, pe cei doi bărbaţi pentru presupusa implicare într-un incendiu la un parc industrial din oraşul Braşov, în noaptea de 14 septembrie, unde se află sediul unei firme din domeniul apărării care produce lansatoare de grenade şi muniţie.

Procurorii români specializaţi în combaterea crimei organizate au informat că solicită extrădarea celor doi suspecţi reţinuţi în Germania şi a ucraineanului reţinut în Polonia, toţi fiind suspectați de implicare în cazul de incendiere.

Ce a anunțat SRI

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil.

Instituția, care a precizat că a fost sprijinită de parteneri interni și externi, a spus că „investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene”, în incendiul „din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”.

Persoanele în cauză sunt vizate în prezent de proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

SRI a declarat că ţintele reţelei se extindeau dincolo de graniţele României, incluzând fabrici de armament de stat şi private, precum şi alte obiective de importanţă militară şi industrială.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, a declarat SRI.

SRI a precizat că acest caz „se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa” și că în acest an au fost depistate și alte tentative împotriva unor obiective din țara noastră.

În ciuda acuzațiilor tot mai frecvente din partea țărilor occidentale, Rusia neagă că ar fi implicată în astfel de acțiuni ostile.

Marţi, preşedintele României, Nicuşor Dan, a condamnat presupusa implicare a Rusiei în acte de sabotaj, scriind pe X: „Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării noastre”.

El a afirmat că Rusia a recurs la interferenţe electorale, dezinformare, atacuri cibernetice şi sabotaj ca parte a ceea ce a descris drept o campanie mai amplă de slăbire a democraţiilor europene.

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