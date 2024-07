Uraganul Beryl se îndreaptă spre Jamaica și Insulele Cayman după ce a provocat deja 7 morți

Uraganul Beryl, deosebit de puternic, urmează să atingă zona de uscat în Jamaica, şi apoi în Insulele Cayman, miercuri, după ce a ucis cel puţin şapte persoane şi a provocat pagube materiale însemnate în sud-estul Caraibelor, a avertizat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Beryl, primul uragan din acest sezon, a fost retrogradat, marţi după-amiază, la categoria 4, după ce luni seară şi marţi dimineaţă a fost încadrat în categoria 5, cea mai puternică pe scara Saffir-Simpson, utilizată pentru a descrie intensitatea furtunilor.

Categoria 5 corespunde unor uragane care dezvoltă vânturi de peste 252 km/h şi care au efecte „potenţial catastrofale”.

Beryl este uraganul care s-a transformat cel mai rapid într-o furtună de categoria 5, potrivit datelor istorice ale serviciilor meteorologice din SUA.

Un fenomen climatic la acest nivel este extrem de rar atât de devreme în sezonul uraganelor care se întinde de la începutul lui iunie până la sfârșitul lui noiembrie.

Două persoane au murit în Venezuela în urma trecerii uraganului Beryl, ridicând numărul deceselor în această ţară la trei.

Alte cel puţin trei persoane au murit în Grenada, ţară pe care Beryl a lovit-o luni. De asemenea, a fost înregistrat un deces în Saint Vincent şi Grenadines.

„Vânturi devastatoare (…), creşterea cu potenţial fatal a nivelului apei şi valuri distructive sunt aşteptate în unele zone din Jamaica şi Insulele Cayman, miercuri, în timpul zilei şi seara”, conform unui buletin informativ emis de NHC marţi, la 21:00 GMT, în care se menţionează că uraganul este însoţit de vânturi care suflă cu 250 km/h.

„Vestea bună este că Beryl a început să slăbească puţin” în intensitate, a comentat directorul NHC, Michael Brennan, descriind uraganul drept „extrem de periculos”.

Când va lovi Jamaica, Beryl ar putea avea intensitatea unui uragan de categoria 3 sau 4, ceea ce ar putea provoca „daune însemnate din cauza vântului, în special caselor, acoperişurilor, copacilor şi cablurilor electrice”, a adăugat el.

Într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, fosta Twitter, premierul jamaican Andrew Holness le-a recomandat „tuturor jamaicanilor să se aprovizioneze cu alimente, baterii, lumânări şi apă” şi să îşi pună „documentele esenţiale” într-un loc sigur.

Alerte de uragan au fost emise, de asemenea, în Insulele Cayman, pe care Beryl se preconizează că le va traversa în cursul nopţii de miercuri spre joi, potrivit NHC.

În Republica Dominicană, valuri masive au lovit ţărmurile capitalei Santo Domingo, potrivit fotografilor AFP și înregistrărilor apărute pe rețelele de socializare.

Shocking Footage 100 Miles From The Eye of Hurricane Beryl as EXTRAORDINARY WAVES BATTER THE DOMINICAN REPUBLIC ⚠️



100. MILES. AWAY.



WE ARE DEALING WITH A MONSTER 🚨 pic.twitter.com/Hw8qf5uke3