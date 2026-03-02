USR, contraatac la PSD în Parlament. Un ministru e acuzat că a plagiat un proiect de lege de la AUR. „De parcă ar fi într-o formă de coaliție sau de colaborare”

Mutarea USR vine în contextul în care, săptămâna trecută, Sorin Grindeanu a spus că vrea să își consulte colegii de partid inclusiv cu privire la rămânerea USR la guvernare. În plus, astăzi ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, este la rândul ei chemată în Parlament, chiar de către PSD, să dea explicații.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a anunțat luni la Parlament, într-o declarație de presă, că partidul său îl cheamă pe ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, săptămâna viitoare la „Ora Guvernului”, în Senat.

„Ne dorim să înțelegem dacă atunci când domnia sa a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR, ce stranie coincidență, de parcă ar fi într-o formă de coaliție sau de colaborare, și să propună o năstrușnică fără seamă, și anume limitarea, plafonarea, produselor din supermarket care sunt marcă proprie, într-un mecanism care ar avea ingerințe clare într-una, atenție, în una dintre cele mai mari piețe din lume, nu doar din România, ci și din Europa, întrebarea este dacă domnia sa a avut un punct de vedere oficial al Guvernului sau a Agenției pentru Protecția Consumatorului”, a declarat Ștefan Pălărie.

Senatorul USR spune că altfel „înțelegem că domnia sa intră în niște afirmații pe persoană fizică, dar atunci când îmbracă uniforma și reprezintă România la o reuniune internațională”.

„Pentru acest motiv ne dorim să îl vedem alături de noi și, sigur că da, să ne explice ce a vrut să spună și care sunt planurile ministerului pe viitor”, a explicat Pălărie.

Întrebat de HotNews dacă finalitatea acestor demersuri în care partidele din coaliție își cheamă în Parlament miniștrii din propriul Guvern va putea fi ruperea actualei formule de guvernare, Pălărie a spus că „rămâne în picioare nu doar nevoia acestei coaliții de partide proeuropene, dar rămâne în picioare necesitatea de a duce la capăt dificila guvernare din această perioadă și de a duce mai departe progresele minore, aparent pentru cetățeni, din această perioadă”.

De la formarea actualului Guvern, USR a mai chemat un singur ministru PSD în Parlament pentru a da explicații, pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, care a refuzat invitația.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, săptămâna trecută într-un interviu pentru G4Media că își va consulta colegii inclusiv cu privire la rămânerea USR la guvernare.

„Publicul PSD, nu doar militanții, nu doar membrii, ne reproșează. Ne reproșează faptul că am făcut această, să spunem, alianță cu USR. Avem chestiuni care ne despart, ne despart foarte multe lucruri. Până la urmă, USR și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD, dar ăsta e un alt subiect”, a declarat Grindeanu.

Deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare, PSD s-a poziționat de mai multe ori împotriva miniștrilor USR. În luna decembrie, social-democrații au votat, alături de AUR, o moțiune simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. În luna ianuarie, PSD a acuzat-o pe ministra USR de Externe, Oana Țoiu, de trădare a intereselor. Cel mai recent, PSD a inventat o nouă denumire pentru USR: „Uniunea Salvador România”, după ce ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe Salvador Caragea, la conducerea Uzinei Mecanice Sadu.